Können Sie sich an Karl-Heinz Grasser erinnern? Den Sonnyboy und Finanzminister, der vor über 20 Jahren mit Schwarz-Blau als Jungstar die Politik aufwirbelte, der ÖVP zum Kanterwahlsieg verhalf und Werbeslogans wie „Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget“ trompetete? Der am Society-Parkett glänzte und sich, strotzend vor Selbstbewusstsein, als „zu jung, zu schön, zu erfolgreich“ beschrieb? Grasser ging bei FPÖ-Altmeister Jörg Haider in die Populismusschule und stieg rasant zum Polit-Popstar auf. Damals. Nun kämpft er vor dem Höchstgericht, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Und die angebliche Budgetsanierung bestand aus Schmähs.

So viel zu Polit-Sternschnuppen, ihrem kometenhaften Aufstieg und abgrundtiefen Fall.