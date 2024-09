Nach der Wahl ist vor dem Sparpaket

Es gibt derzeit zwei völlig unterschiedliche Welten in Österreich.

In der einen Welt, da leben die wahlkämpfenden Parteien. Ihre Spitzenkandidaten tingeln zu Fernsehkonfrontationen, Kirtagen und Funktionärstreffen und versprechen dort vollmundig alles, was gut und teuer ist: Wohnbaumilliarde. Großelternkarenz. Steuersenkungen. Gratisimpfungen. Vollzeitbonus. Weniger Abgaben. Keine Steuern auf Überstunden. Unbeschwert werden allerlei Wohltaten angepriesen, frei nach dem Motto: Wer bietet mehr? Klingt alles nachgerade paradiesisch – und fast so, als ob die allerdringendste Aufgabe in Österreich darin bestehe, endlich die enormen angehäuften Budget-Geldberge zu verteilen.

In der anderen Welt, da leben die Wirtschaftsforscher und Zahlenexperten, vom Fiskalrat, vom Institut für Höhere Studien, vom WIFO. Sie buhlen nicht um Stimmen und rittern nicht ums Kanzleramt, wissen aber knochentrockene Statistiken und Staatsschuldenkolonnen zu deuten. Und runzeln allesamt zusehends besorgt die Stirn und mahnen: Im Staatshaushalt fehlen Milliarden, die allererste Handlung der nächsten Regierung muss sein, das Defizit einzudämmen. Also entweder ein Sparpaket zu schnüren – oder neue Einnahmequellen zu finden. Oder beides.

Bei welcher der beiden Welten es sich um ein Paralleluniversum aus schönen bunten Luftballons und Voodoo-Ökonomie handelt, ist für alle leicht durchschaubar, die simple Grundrechnungsarten beherrschen. Mit Türkis-Grün regierte auch das Prinzip „Koste es, was es wolle“. Per Gießkanne wurde von Coronahilfen bis zum Handwerkerbonus üppig verteilt, gleichzeitig Steuern gesenkt. Das Resultat: Steigende Staatsschulden, im Budget klafft eine Lücke, zu tief, um heuer und nächstes Jahr die EU-Maastricht-Kriterien zu erfüllen. Jene strengen Regeln, auf die Österreich übrigens selbst gedrängt hat – aber Budgetsünder sind ja immer die anderen.

Schlimmer noch: Viele Wirtschaftsdaten weisen eindeutig in eine Richtung – und zwar in die falsche. Die Arbeitslosigkeit steigt deutlich, sie kletterte im August um zehn Prozent nach oben, in der Industrie überhaupt um drastische 17 Prozent. Die Wirtschaft steckt hartnäckig weiter in der Rezession, zum fünften Mal in Folge ging das reale Bruttoinlandsprodukt zurück, beim Wachstum dümpelt Österreich anderen EU-Staaten hinterher.