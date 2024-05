„Nazi-Partei“? Die AfD und das Panikorchester

„ZIB 2“-Moderator Armin Wolf, dank seiner Routine kaum aus dem Konzept zu bringen, fragte Mittwochabend ungläubig nach: „Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?“ „Nein“, antwortete Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, unbeirrt. Eben hatte sie die Bundestagspartei Alternative für Deutschland (AfD) mit Joseph Goebbels, dem Propagandaminister des Nazi-Regimes, verglichen und sie als „Nazi-Partei“ bezeichnet. Esken begründete ihre Aussage mit dem „völkischen Denken“ der AfD, deren „Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben“ und „menschenfeindlichen Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft“.

Warum setzt Esken die AfD mit der NSDAP gleich?

Ein Motiv könnte sein, dass sie damit potenziellen Wählerinnen und Wählern der AfD die Augen öffnen möchte, welches Monster diese unterstützen würden. Bloß zeugt es von erstaunlicher Naivität, anzunehmen, dass diese Taktik verfängt. Kaum jemand hält den NSDAP-Vergleich für schlüssig. Die Nazi-Partei betrieb bereits Mitte der 1920er-Jahre die paramilitärische Kampforganisation SA (Sturmabteilung) und die SS (Schutzstaffel), Adolf Hitlers persönliche „Leib- und Prügelgarde“. Im Dritten Reich war sie die einzige zugelassene Partei und verantwortete das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, den Holocaust. „Maßlos übertrieben“ trifft die Gleichsetzung mit der AfD recht gut.

Esken begibt sich so in die Rolle einer politischen Gegnerin, der alle Mittel recht sind, um eine Partei, die in diesem Jahr auf drei Siege bei Landtagswahlen zusteuert, zu bekämpfen. Damit schadet sie sich selbst, der SPD und allen, die aus guten Gründen vor der AfD warnen.