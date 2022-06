Neutralität schützt – eher – nicht

Wenn es mitten in Europa noch Platz für einen neutralen EU-Staat geben soll, der nicht militärisch im NATO-Verbund zur Sicherheit Europas beiträgt, dann nur, wenn dieser Staat seinen Partnern gegenüber glaubhaft darstellen kann, dass dieser Sonderweg mit anderen Leistungen unterlegt wird. Leistungen etwa für die Entwicklungszusammenarbeit, für global zugängliche Impfstoffe, für Flüchtlingshilfe („Hilfe vor Ort“), Nahrungsmittelnothilfe, friedenserhaltende Operationen der Vereinten Nationen, internationale Konferenzen, ein gestärktes diplomatisches Netzwerk etc.

Dann und nur dann können wir unseren Nachbarn in die Augen blicken und sagen: Hier leisten wir ganz konkret unseren Solidaritätsbeitrag. Derzeit sind wir davon weit entfernt – ungefähr vier Milliarden Euro pro Jahr weit entfernt. Wenn Neutralität, dann auch mit allen notwendigen Konsequenzen. Also mit einem zumindest adäquaten – also deutlich erhöhten – Verteidigungsbudget und mit massiven Leistungen in anderen „Soft-Power“-Bereichen. In Amerika würde man sagen: Time to put your money where your mouth is – Zeit, das zu tun, wovon wir immer reden.