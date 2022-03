Die Neutralität Österreichs: Das Ende der Bequemlichkeit

Doch derartige Bedenken waren bald ausgeräumt. Bei Aufbau und Ausstattung des österreichischen Bundesheeres halfen die USA mit Waffen und Finanzierung – aus Geheimhaltungsgründen wurden die Gelder am Kongress vorbeigeschleust. Das offiziell neutrale Österreich half den USA klandestin bei der Ausspionierung der Ostblockstaaten während des Kalten Krieges. Der 1958 errichtete Horchposten Königswarte des Bundesheeres bei Hainburg an der Grenze zur Slowakei wurde von den Amerikanern mitfinanziert. Die Informationen, die das Heeres-Nachrichtenamt dort über die Staaten des Warschauer Pakts sammelte, gingen an US-amerikanische Dienste.

NATO-Unterlagen vom November 1955, die in den 1990er-Jahren bekannt wurden, liefern Hinweise auf bemerkenswerte Gespräche mit der Bundesheerführung: Demnach habe der österreichische Generalstabschef betont, dass sich die österreichischen Streitkräfte sofort nach einem sowjetischen Einfall Richtung Westen in die Alpen absetzen und eine Linie halten werden, die von der Stadt Salzburg über Gmunden, Eisenerz und Leoben bis Wolfsberg reicht. „Um den Schein der Neutralität“ zu bewahren, würde das Bundesheer gleichmäßig an allen Grenzen verteilt.

An eine Verteidigung Ostösterreichs war in den ersten Jahren des Bundesheeres also nicht gedacht. In den Raumverteidigungskonzepten wurde davon ausgegangen, dass Österreich nur kurz fremde Truppen aufhalten könne. Der Militärhistoriker Manfried Rauchensteiner sagte 1994: Die Neutralität habe zwar „als mentale Hemmung“ auf potenzielle Angreifer gewirkt, „bei ernsthaften Aggressionsabsichten hätte sie wohl nicht geholfen“.