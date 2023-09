Österreichs Miet-Absurdistan

Der österreichische Mietmarkt ist eine Zumutung. Dass die hohe Inflation in den vergangenen Monaten zu Fantasiepreisen geführt hat, ist ein Grund. Die Gestaltung des Marktes an sich ein anderer. Das unterstreicht auch der aktuelle Vorschlag eines Mietpreisdeckels, den die Regierung diese Woche präsentierte.

In Österreich gibt es vier Mietkategorien. Erstens, den Kategoriemietzins: Der kommt bei Mietverträgen zur Anwendung, die vor 1994 im Altbau (vor 1945 erbaut) abgeschlossen wurden. Wer so wohnt, der bekam zuletzt gleich mehrfach Erhöhungen aufgebrummt. Sie können immer dann verordnet werden, wenn die kumulierte Inflation (seit der letzten Erhöhung) über fünf Prozent liegt. Das kam in den vergangenen eineinhalb Jahren gleich vier Mal vor. Trotzdem ist der Mietzins mit 4,46 Euro pro Quadratmeter für eine Kategorie-A-Wohnung vergleichsweise günstig. Künftig sollen diese Mieten nur ein Mal pro Jahr um höchstens fünf Prozent angehoben werden. Das ist aus heutiger Sicht wohl gar nicht notwendig: Die prognostizierte Inflation für 2024 liegt bei 4,1 Prozent.

Zweitens: der Richtmietzins. Den bezahlt, wer im Altbau wohnt und seinen Vertrag nach März 1994 abgeschlossen hat. Das betrifft auch viele Gemeindewohnungen in Wien. Es wäre nicht Österreich, wenn die Richtwerte nicht in allen neun Bundesländern unterschiedlich hoch wären. In Vorarlberg ist er mit 10,25 Euro am höchsten, im Burgenland am niedrigsten (6,09 Euro). Für diese Mieter stand im Juli eine saftige Erhöhung an, die nächste wäre 2025 zu erwarten – und zwar in der Höhe der kumulierten Inflation der vergangenen beiden Jahre. Das wären aus heutiger Sicht rund elf Prozent – das soll auf fünf Prozent gedrückt werden.