Optimal neutral

Sie wollen einen ja dauernd nur für blöd verkaufen. Egal bei was. Erzählen die ärgsten Raubersgschichten, ob es jetzt Klima ist oder Seuchen und was weiß ich was alles. Hauptsache, den Leuten Angst machen. Und dann erwarten sie auch noch, dass der mündige Bürger das glaubt. Wie jetzt auch schon wieder. Jetzt schicken sie irgendsoeinen Bundesheerler vor, der Kriegspanik verbreitet. So einen Luhtennent oder Konteradmiral oder was, und der stellt sich hin und warnt uns quasi davor, dass bald die Russen kommen.

Das ist ja natürlich alles wieder einmal ein ausgemachter Blödsinn, wenn Sie mich fragen. Und Sie sollten mich fragen, weil in Dingen der Sicherheit kenn ich mich aus. Obwohl – oder gerade weil – ich nie beim Bundesheer gewesen bin, ich hab ja keinen Vogel. Ich hab mir damals vor der Musterung rechtzeitig einen Schrieb vom Doktor besorgt, wo dringestanden ist, ich hab Gastritis und einen eingewachsenen Zehennagel links Mitte und ein bissl Dings bin ich auch – hat alles nicht gestimmt natürlich, vor allem das letzte. Ich mein, was lernt man denn in unserem Bundesheer schon? Saufen – und Betten machen. Da war mir damals als junger Mensch meine Zeit echt zu schad. Vor allem, weil ich die Hälfte von dem eh schon können hab.

Und ich bin jetzt auch kein Sicherheitsexperte, weil ich das irgendwie studiert hätte, ich war nie so ein Sesselfurzer. Ich bin ein Mann der Praxis, ich hab in der Schule des Lebens studiert. Also in der einzigen, die zählt. Und die sagt mir: Die Russen kommen natürlich nicht. Also zumindest nicht mehr, als eh schon da sind in Kitzbühel und überall. Und die kommen maximal mit vorgehaltenen Hunderterbündeln, also in friedlicher Absicht. Und der Bundesheerschakl hat ja dann eh auch gleich was gestammelt von hybrider Bedrohung, also in Wirklichkeit glaubt er ja nicht einmal selber, dass der Putin in echt kommt, sondern dass der nur irgendwie im Internet einmarschiert oder so. Na wui. Heißt das, dass dann ein paar Stunden lang keiner Katzenvideos posten kann? Das wird hart.

Aber selbst wenn, ja? Selbst wenn diese ganzen Panikmacher recht hätten, und der Russe greift irgendwann den Westen an – dann steht ja zwischen ihm und uns immer noch die NATO. Und zwar namentlich der bis an die Zähne bewaffnete störrische Slowake. Und der mit allen Wassern gewaschene unbeugsame Ungar. Militärisch praktisch unüberwindbar. Politisch im Moment erst recht. Und diese unsere tapferen Nachbarn – die verteidigen uns bitte schön gratis mit! Weil ihnen ja gar nichts anderes übrig bleibt. Und wir stehen dann in sicherer Entfernung hinter ihnen und sagen: „Wir sind neutral!“ Und wenn die Regierung die Neutralität so modern auslegen würde, wie es im Hinblick auf die Gaspreise gehören würd, dann würde sie mit dem Fernrohr Richtung Front schauen und sagen: „Man muss schon beide Seiten sehen!“

Und selbst wenn wirklich der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass sich der unbeugsame Ungar durch kaum vorsehbare Umstände wie zum Beispiel die völlige Abwesenheit von Amerikanern als doch nicht so unbeugsam herausstellen sollte – na was soll dann schon groß passieren? Dann wird der Putin natürlich um Österreich einen Bogen machen, weil wir haben ja schließlich keinen Kelch mit ihm. Der geht maximal eine Wochen Skifahren nach Kitzbühel zu seinen Haberern, dann ist er wieder weg.