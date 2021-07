Faymann: Jetzt ham’s sogar den Zeiler wieder ausgraben, der si um mei Hackn bewirbt! Den Zeiler! I mein, dass der Hundstorfer Rudl am besten in Personalunion Bundespräsident, Kanzler und Wiener Burgermasta sei sollt, an des hab i mi scho gwöhnt. Oder dass des aktuelle Tunnelprojekt vom ÖBB-Chef direkt unter mein Sessel endet. Aber jetzt a no der Zeiler! Des Fernsehen von dem hab ma net amoi i angschaut. Und i bin net haglich. Ostermayer: Niemand in der Partei will den. Mach dir kane Gedanken.