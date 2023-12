Man kann aber auch den diversen Um- und Zusammenbrüchen, auf die wir zusteuern oder in denen wir schon mittendrin sind, in anderer Form begegnen, und zwar durch fröhliche Anpassung. Selbige passiert auf unserem Planeten ja ohnehin unaufhörlich seit Anbeginn der Zeit, also warum sollte ausgerechnet das Viech an der Spitze der globalen Nahrungskette das nicht hinkriegen? Der Einwand, dass die Evolution ein paar Milliarden Jährchen gebraucht hat, um so etwas durch und durch Perfektes wie uns hervorzubringen, und jetzt doch etwas schneller arbeiten müsste, damit wir etwa die Temperaturen aushalten, die in 50 Jahren herrschen werden, wenn wir so weitermachen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings bin ich felsenfest überzeugt, dass dieses Problem gelöst wird und unsere Ururenkel schon mit Klimaanlagen auf dem Kopf geboren werden. Die Natur ist da wahnsinnig erfinderisch, das wird schon. Und Hammerhaie schauen schließlich auch komisch aus.

Sich in Zeiten wie den unsrigen den Optimismus zu bewahren, ist ja in Wirklichkeit total einfach. Man sucht die nächstgelegene Düne seines Vertrauens auf, gräbt sich dort ein komfortables Loch zur zumindest vorübergehenden, wenn nicht überhaupt gleich Endlagerung seines Kopfes-und flugs geht einem alles, was außerhalb dieser eigenen drei Wände passiert, buchstäblich am Arsch vorbei.

Was diverse andere Probleme betrifft, deren mögliche Eskalation noch unmittelbarer bevorsteht, kann hierorts auch Entwarnung gegeben werden. Nach optimismusdurchtränkter Durchsicht aller Fakten kann man eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, als dass Wladimir Putin demnächst vor die Weltöffentlichkeit treten und erklären wird, der Krieg in der Ukraine sei mit sofortiger Wirkung beendet. Weil es nämlich gar nicht er gewesen sei, der ihn begonnen habe - sondern einer seiner übereifrigen Doppelgänger, der besonders scharf auf ein Mitarbeitsplus gewesen sei. Leider habe es eine Zeit lang gedauert, bis er draufgekommen sei, was der Kerl angerichtet habe, weil in dem Bunker, in dem er 38 Stockwerke tief in der Erde vergraben lebt, um der Ansteckung mit Viren, Vernunft oder auch Homosexualität zu entgehen, das WLAN ganz schlecht funktioniere und er sohin keine Nachrichten empfangen konnte. Selbstverständlich übernehme er aber die Verantwortung für diesen kleinen Lapsus und trete zurück, um sich fortan in seiner bescheidenen 1000-Zimmer-Datscha am Schwarzen Meer der Seidenstickerei zu widmen.

Donald Trump wiederum mag zwar über die heutzutage bei der zumindest relativen Mehrheit fast schon jedweden Wahlvolks am meisten geschätzten Eigenschaften bei Kandidaten für höchste Ämter - also dauergeifernde Bösartigkeit und stolz zur Schau getragene Debilität - verfügen, verliert aber dennoch die Wahl gegen den anderen Opa, weil sich der Rust Belt von ihm abwendet, nachdem ihn ein Paparazzo beim Lesen eines Buchs erwischt hat. Anschließend geht er endlich dorthin, wo er in einem wirklich zivilisierten Land schon längst sein müsste: ins Gefängnis. In San Quentin wird er aber geläutert, steigt schnell zum Leiter der dortigen, gut sortierten Bibliothek auf, und es wird ihm besonders gute Führung bescheinigt, da er die Steuererklärungen aller Wachbeamten keineswegs zu deren Nachteil fälscht. Also wird er bald auf Bewährung entlassen, meidet aber die Öffentlichkeit und lebt fortan unerkannt in einem Orangenhain in Florida.