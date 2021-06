Rainer Nikowitz: Chat-Set

Bei manchen der bislang bekannt gewordenen Nachrichten schimmerte leider eine sanfte Geringschätzung für gewisse Institutionen oder auch Bevölkerungsgruppen durch. Fast könnte man meinen, da stecke irgendwie System dahinter.

Schmid: Ich bewunder dich ja.

Kurz: Auch, wenn es selbstverständlich ist, hört man es immer wieder gern.

Schmid: Ich könnt deinen Job ja nicht machen. Schon allein einen Wahlkampf führen! So nah an den Tieren.

Kurz: Solang sie richtig wählen … Außerdem: Ohne die – wärst du nicht dort.

Schmid: Eigentlich eine Zumutung, dass unsereins auf so was angewiesen ist. Kann man da nicht was ändern? : - )

Kurz: Ich glaub, diesbezüglich steht irgendwas Komisches in der Verfassung … Ich frag den Brandstetter!

: - )

Schmid: Der kommt mit einer juristischen Lösung. Du brauchst eine politische. Frag den Orbán!

Kurz: Jedes Mal, Thomas. Jedes Mal.