Aus den Pilnacek-Chats: „Uns fehlt Trump“

Pilnacek und der ORF

Wenig Freude hatte Christian Pilnacek in den vergangenen zwei Jahren des Öfteren mit der medialen Berichterstattung. Dies führte zu einer – für einen hochrangigen Staatsdiener durchaus bemerkenswerten – Einstellung. So schrieb der Sektionschef am 22. April 2020 an Brandstetter: „Ja, wo ich kann, setze ich mich zur Wehr; aber man wird zum Gegner einer falsch verstandenen Pressefreiheit ….“

Aus Sicht von Pilnacek richtig verstandene Pressefreiheit erlebte der Spitzenbeamte offenbar im Austausch mit Thomas Prantner, dem Online-Chef des ORF, dem aktuell Ambitionen auf den Job des Generaldirektors nachgesagt werden.

18. Jänner 2020

Pilnacek übermittelte am Samstagvormittag Prantner den Link zu einem orf.at-Beitrag mit dem Titel „Zadic vor vielen Herkulesaufgaben“. Darin ging es auch um frühere Kritik von Zadic an Pilnacek. Pilnacek schrieb: „Was ist da los? Mit mir hat niemand Kontakt aufgenommen? Fair? Objektiv? HG“ Prantner antwortete einige Minuten später: „Lieber Christian. Habe grad ORF ON-Chefredakteur Heidegger tel. kontaktiert. Du wirst asap bez. Statement kontaktiert. LG Tommy“

Tatsächlich wurde der Beitrag noch am selben Tag aktualisiert und folgendermaßen ergänzt: „Pilnacek sagte am Samstag gegenüber ORF.at, dass es bereits ‚ausgezeichnete Gespräche‘ zwischen Zadic und ihm gegeben hat. Er freue sich auf eine ‚konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit‘. Und weiter: ‚Ich werde alles in uneingeschränkter Loyalität unternehmen, um meinen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des Regierungsprogramms zu leisten und die Ressortleitung in jeder Hinsicht im Dienste der österreichischen Justiz zu unterstützen.“ (Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass Pilnacek später die ÖVP beriet – bei einer parlamentarischen Anfrage an die Justizministerin.)

17. Februar 2020

Ein paar Tage nach der erfolgreichen Intervention in Sachen Online-Bericht half Prantner Pilnacek erneut. Zwar lancierte er – zumindest zunächst – nicht die gewünschte Berichterstattung, der ORF-Manager gab dem Sektionschef aber einen wertvollen Tipp: „Ideal wäre wenn Du Kontakt zur APA (Austria Presseagentur, Anm.) hättest und die eine red. (redaktionelle, Anm.) Meldung machen könnte. Message: Peschorn verteidigt Pilnacek gegen Doskozil-Vorwürfe“.

Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, war am Abend zuvor Gast in der Diskussionssendung „Im Zentrum“ gewesen und hatte dort Pilnacek in Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verfahren verteidigt. Tatsächlich entstand Tags darauf eine APA-Meldung mit dem Titel: „Eurofighter: Pilnacek verweist zu Doskozil-Kritik auf Peschorn“. Diese Meldung landete dann weitgehend unverändert auf orf.at. Pilnacek schrieb an Prantner: „Danke für Deine Unterstützung; herzliche Grüße“. Prantner: „Sehr gerne. LG Tommy“