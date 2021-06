Rainer Nikowitz: Das schwarze Loch

Der Finanzminister versuchte alles, um seinem Haus so viele Akten wie nur irgend möglich wieder zu entreißen. Denn selbstverständlich sah er als einer der obersten türkisen Vertreter es als seine nobelste Pflicht an, die Gesetze jenes Landes, dem er so ungeheuer selbstlos diente, penibelst zu achten - und also dem Untersuchungsausschuss alles zu geben, was diesem von Rechts wegen zustand. Alles andere wäre ja vollkommen abgehoben, respektlos, genau genommen: zum Kotzen gewesen. Also mit einem Wort: alles das, was Türkis nicht war. Gernot hatte also eine eigene Taskforce zur Bekämpfung dieses Problems gegründet, die zweitgrößte im Ministerium nach jener, deren Aufgabe es war, alle Fotos, die den Chef von links unten zeigten, einzuziehen und zu vernichten. Gernot fand nämlich, dass er von links unten ein wenig aussah wie Mr. Burns von den "Simpsons". Und der hätte mit seinem grundsympathischen Charakter zwar gar nicht so schlecht zur neuen ÖVP gepasst - hatte aber leider eine Glatze. Die schnelle Search-and-Rescue-Eingreiftruppe zur Akten-Rückeroberung war entsprechend der Schwierigkeit ihrer Aufgabe ein wilder, verwegener Haufen. Ihr Anführer war angeblich sogar einmal bei der Fremdenlegion gewesen. Aber darüber sprach man in der ÖVP begreiflicherweise genauso gern wie über den legendären Auftritt des Kanzlers im Kleinwalsertal. Die Kohorte war auch permanent auf Achse. Hier schnitt sie einen Wandverbau herunter, um einen Haufen Papier zu bergen, der dahinter versteckt war, dort riss sie den Parkettboden auf, nur um Tausende Mails an die Adresse von Gernot Blümel zu finden - und das, obwohl er ja gar keine eigene Adresse hatte! So gut waren diese tapferen Burschen! Selbst vor ausgiebigem Stierln in den Kanalrohren schreckten sie nicht zurück. Und dabei fanden sie vor allem im Abfluss des Privatklos des Ministers immer wieder besonders große Aktenkonvolute. Warum gerade dort? Niemand wusste es. Die Wege dieses Hauses waren einfach unergründlich.



Angesichts dieses ungeheuren Aufwandes, der im Kampf gegen das schwarze Loch betrieben wurde, mutete es natürlich nicht nur für Gernot gelinde gesagt seltsam an, dass der Bundespräsident eine Richterin des Straflandesgerichts Wien damit beauftragt hatte, im Finanzministerium nach eventuell verschollenen Akten zu suchen. Denn einmal abgesehen davon, dass das ja schon wieder eine Juristin war - ein Beruf, der Gernot von Tag zu Tag suspekter erschien - stellte sich die Frage, wie die gute Frau etwas finden wollte, das Gernots Leute, die voller Motivation und bester Absichten Tag und Nacht daran gearbeitet hatten, bis dato nicht gefunden hatten. Auf so eine absurde Idee konnte einfach nur ein Nicht-Türkiser kommen. Darum war es ja so ärgerlich, dass es noch immer welche gab. Aber dieses Problems würde sich die ÖVP schon noch annehmen. Wenn dann die paar kleinen anderen endlich einmal gelöst waren.