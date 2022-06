Rainer Nikowitz: Der Preis ist heiß

Noch am 1. Mai hatte Michael Ludwig mit einer für ihn so typischen großzügigen Geste am Rathausplatz den großen roten Schutzschirm über sie gehalten, als plötzlich die Realität über Pamela hereinzutröpfeln drohte. Wie er sie überhaupt noch nie im Regen stehen hatte lassen. Den pannonischen Schilfbürger, der ernsthaft dachte, er könne es besser als Pamela, hatte er stets in die Schranken gewiesen. Nie hatte er selbst Ambitionen gezeigt, den Posten des heimlichen Bundesparteichefs gegen den des unheimlichen einzutauschen – wobei das andererseits ja auch jahrzehntelang geübte Wiener Bürgermeisterpraxis war. Wenn es einen Fels gab, auf den Pamela ihre Kirche …, okay, ihre Kapelle, na gut, ihr Marterl bauen konnte, dann ihn.

Hatte sie zumindest bis gestern gedacht. Denn jetzt, da Pamela so unmissverständlich klar gemacht hatte, dass die SPÖ und nur die SPÖ die Partei der Preisstabilität, der Kaufkrafterhaltung, des niemals auch nur stagnierenden Wohlstands war – da erhöhte die Fernwärme Wien auf einmal auch ihre Preise! Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Klassenfeinde. Dass die Erhöhung mit 92 Prozent ohnehin sehr moderat ausfiel und sich ja auch vorher über die Erhöhung der Mieten in der Sozial-WG Wiener Wohnen niemand beschwert hatte – das fiel bei der ganzen Skandalisierung natürlich völlig unter den Tisch! Auf einmal stand die SPÖ da wie eine Maulheldenpartie, die zwar aus der Opposition heraus ganz genau wusste, was zu geschehen hatte – aber dort, wo sie selbst Verantwortung trug genauso den üblen Marktmechanismen gehorchte wie diese ganzen moralisch minderwertigen neoliberalen Ausbeuter mit ihren gewissenlosen grünen Sekundanten. Da half es auch nicht mehr, dass Ludwig nach einer von leichter Verständnislosigkeit geprägten Schrecksekunde eine Einmalzahlung in der Höhe von 200 Euro als Trostpflaster in Aussicht stellte – der Schaden war schon angerichtet.