Aber selbst wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und über diese beiden ersten Hürden drüber ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sich irgendwelche Schlüsse ziehen lassen. Und zwar zugegebenermaßen nicht erst, seit der selbst ernannte König der Welt direkt vor den Augen ebendieser den mit Sicherheit größten Börsenbetrug aller Zeiten abgezogen hat. Einen gigantischen Diebstahl, begangen von einem völlig überzeichneten, aber dennoch realen Bond-Bösewicht, einem Dr. No, den aber keiner jagen kann – und der sich auch noch damit brüstet. Wobei: Auch ob diese Nummer geplant war oder ihm und seinen Schranzen nur als kollaterale Zuverdienstmöglichkeit passiert ist, weil sie tatsächlich keine Ahnung hatten, was ihre Zölle alles auslösen würden und deshalb zurückrudern mussten – wer wollte das wiederum mit Sicherheit sagen?

Also vielleicht geht die Zollgeschichte ja irgendwie so weiter, kein Blick in die Glaskugel kann mittlerweile abwegig genug sein. Vielleicht versucht sich der beste Dealmaker zwischen Mar und a-Lago für den nächsten klugen Zollschritt in direkter Demokratie und lässt einfach seine wirtschaftlich sattelfesten Follower auf Truth Social die Tariffs für diese gelben Bauern in Peking mittels Likes festlegen. Könnte leicht sein, dass da dann die harte Hand aus dem Hinterland ordentlich zulangt, die hat ja ein untrügliches Gespür für Fairness.