Ökonom über Zoll-Zickzack: „Wir sind Trump vorerst ausgeliefert“

Eine Digitalsteuer hätte sogar einen relativ breiten Konsens in der EU, aber Irland ist skeptisch (weil viele Tech-Konzerne ihre Europa-Zentralen dort haben, Anm.). In Österreich haben wir schon eine Digitalsteuer, hier müsste man nur den Steuersatz anpassen. Wir haben seit 2021 auf europäischer Ebene das sogenannte Anti-Coercion-Instrument. Es erlaubt der EU-Kommission, auch unorthodoxe Maßnahmen zu ergreifen, wenn zum Beispiel – wie jetzt – mit wirtschaftlichen Mitteln massiver politischer Druck gegen die EU oder Mitgliedstaaten erzeugt wird. Das Steuerthema ist in der Umsetzung aber natürlich deutlich komplexer.

Ein Aspekt ist in der Diskussion zu kurz gekommen: Es sind nicht alle Einfuhren von US-Zöllen betroffen. Die Liste der Ausnahmen ist 37 Seiten lang: Pharmaprodukte, Halbleiter, Kupfer, Holz und Energieimporte sind ausgenommen. Jetzt könnten wir das so interpretieren, dass dies Produkte und Vorleistungen sind, die die USA dringend brauchen. Als Antwort könnten wir Exportzölle für diese Erzeugnisse beschließen. Der zweite große Hebel in Europa ist der Dienstleistungshandel. Man kann hier wie Trump argumentieren: Da haben wir ein massives Handelsbilanzdefizit, und wenn wir das nach der gleichen Formel durchdeklinieren, könnten wir Zölle von 27 Prozent für US-Dienstleistungen verlangen.

Trump will, dass wir viel mehr Flüssiggas aus den USA kaufen. Uns genau jetzt von Energieimporten aus den USA stark abhängig zu machen, wäre aber aufgrund von Trumps Anti-EU-Einstellung vielleicht nicht so schlau.

Sie haben bei der Regierungsklausur auch die Bundesregierung in Handels- und Zollfragen beraten. Wir sind ein kleines Exportland, und die Zölle treffen unsere Industrie sehr hart. Was soll Österreich jetzt also tun?

Oberhofer

Die EU, und Österreich ist Teil davon, könnte in diesem ersten Paket etwas gemäßigter regieren und guten Willen zeigen, um Trump an den Verhandlungstisch zu bringen. Das scheint das letzte Mal gelungen zu sein. Offensichtlich reicht es ihm aber nicht, was Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat, nämlich eine beidseitige Zollbefreiung für alle Industrieerzeugnisse. Hier haben wir ohnehin einen Überschuss, und eine Zollbefreiung wäre vor allem für die EU gut und weniger für die USA. Trump will, dass wir viel mehr Flüssiggas aus den USA kaufen. Uns genau jetzt von Energieimporten aus den USA stark abhängig zu machen, wäre aber aufgrund von Trumps Anti-EU-Einstellung vielleicht nicht so schlau. Was wir jetzt machen müssen, ist, neue Märkte zu erschließen. Und hier spielen Freihandelsabkommen eine Rolle.

Die in Österreich alles andere als populär sind …

Oberhofer

Ich habe empfohlen, die Verhandlungen über ein Abkommen mit Indien noch heuer abzuschließen. Andere Abkommen sind fertigverhandelt und warten auf die Ratifizierung in den EU-Mitgliedstaaten, Mercosur (Anm.: Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) zum Beispiel. Wir dürfen weder Trump noch unseren anderen Verhandlungspartnern gemischte Signale senden, indem immer ein Land ausschert. Die Regierungschefs und Handelsminister können gern hinter verschlossenen Türen streiten, aber jetzt müssen wir nach außen geschlossen auftreten. Weil wir sonst unglaubwürdig sind und Trump das beinhart ausnutzen wird. China ist auch sehr aktiv darin, neue Märkte zu erschließen und Verbündete zu suchen. Wenn wir nichts tun, wird China bei der Kompensation des ökonomischen Schadens durch die US-Zölle viel erfolgreicher sein als wir.

Handelsströme passen sich schnell neuen Gegebenheiten an. Wenn China seine Waren nicht mehr in den USA verkaufen kann, werden sie zu noch günstigeren Preisen zu uns kommen. Was bedeutet das für Europa?

Oberhofer

Es ist klar, dass China seine Produkte woanders unterbringen möchte. Dann kämen wir in eine Preis-Dumping-Situation. Das führt wiederum dazu, dass alle Wirtschaftsräume protektionistisch agieren, um ihre Industrien zu schützen. Diese Sorge geht gerade in der heimischen Industrie um. Am Ende würde sich jeder gegen jeden mit Zöllen schützen. Wir müssen diese Zollspirale unbedingt vermeiden und kooperative Lösungen mit unseren anderen Handelspartnern finden.

Wenn sich alle gegenseitig mit Zöllen überhäufen, sind die Wettbewerbsbedingungen am Ende wieder für alle gleich, aber es ist viel teurer.

Oberhofer

Deshalb muss man versuchen, diese Handelsumlenkungen im Rahmen zu halten und die ökonomischen Schäden halbwegs fair auf alle zu verteilen.