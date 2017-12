Rainer Nikowitz: Ja – oder Ja?

Die Vorbereitungen zum von der FPÖ ersehnten Ausbau der direkten Demokratie laufen bereits auf Hochtouren.

Strache: Okay, dann simma uns also einig. Die Frag von unserer ersten Volksabstimmung wird heißen: „Sind Sie dafür, dass der Islam in Österreich verboten wird?“

Kickl: I würd bei der Formulierung no nachschärfen: „endlich verboten wird“.

Strache: Guat, dann also endlich.

Hofer: Und „ein für alle Mal“!

Strache: Vo mir aus: endlich ein für alle Mal.

Vilimsky: Und die Art der Fragestellung … die tragt zur Unklarheit bei, find i. Die sollt ma a no amoi überdenken.

Strache: Inwiefern?

Vilimsky: Es müsst mehr so heißen: „Sie sind hoffentlich eh dafür, dass der Islam in Österreich endlich ein für alle Mal verboten wird.“ Ohne Fragezeichen.

Kickl: Und als Antwortmöglichkeiten: „Ja“ und „Sowieso!“

Hofer: So isses perfekt.

Vilimsky: Dann hätt i glei den nächsten Vorschlag, der unter den Nägeln brennt: „Wollen Sie immer gleich vor der Haustür einen Parkplatz finden?“

Strache: Na, was denn!

Hofer: Okay. Wird in die Liste aufgnommen.

Kickl: Oba … wart’s amol. Was is, wenn da a Moslem wohnt?

Strache: Na ja, de san ja dann verboten.

Kickl: Dos heißt also, wir müssen warten, bis die erste Abstimmung durch is.

Vilimsky: Na geh! I will oba jetzt glei an Parkplatz vor der Haustür!

Kickl: Politik ist das langsame Bohren harter Bretter. Max Weber.

Vilimsky: Der hat leicht reden. Der hat sicher a Garage.

Strache: Jetzt tua da nix an. Wir beeilen uns halt.

Vilimsky: Sagen wir bei den Koalitionsverhandlungen net immer, dass Qualität vor Tempo geht?

Hofer: Scho. Aber wenn ma beides ham kann?

Kickl: Nächster Vorschlag: „Sind Sie für die Abschaffung des Wortes ‚links‘“?

Hofer: Reizvolle Idee. Da wird Twitter heißlaufen. Aber was verwend ma stattdessen? Was derzählt mir dann mei Navi, wenn i nun amoi links abbiegen muss?

Kickl: Halbrechts!

Vilimsky: Des heißt, i bin dann a Halbrechtsträger? Des klingt a bissl unsexy.

Strache: An sich hätt ma si diesbezüglich grad als ideologischer Tiefwurzler scho längst umorientieren sollen.

Vilimsky: Und was mach ma mit die Halbrechtshänder?

Hofer: Ma kann immer a Haar in der Suppen finden. Davon sollt ma uns aber net bremsen lassen auf dem Weg zur plebiszitären Boulevardokratie.

Vilimsky: Zu unserer … was?

Kickl: Kennst du „Ein Herz und eine Krone“?

Strache: Apropos: Die Einführung der „Krone“-Abgabe sollt ma net vergessen. So was wie die GIS, nur halt für die Muthgassen.

Hofer: Darüber kömma oba ka Volksabstimmung machen. Da sagen s’ uns ja nein.

Kickl: Außerdem wär der Fellner net sonderlich glücklich.

Vilimsky: Stimmt. Und wenn’s ganz bled rennt, dann is der Halbrechtsträger a no.

Strache: Dann müss ma’s halt do so machen, wie die vorige Regierung. Bleib ma bei der besonderen Presseförderung mittels Inseraten.

Kickl: I sag ja immer: Es war net alles schlecht damals. Höhö!

Hofer: I hätt no a Idee.

Strache: Allerweil, du hättest scho im Bundespräsidentenwahlkampf ane ghabt.

Hofer: Sehr witzig. Also: „Sind Sie dafür, dass unösterreichische Umtriebe abgestellt werden?“

Strache: Wer könnt da dagegen sein? Aber was wär denn das zum Beispiel?

Hofer: Schlecht über Österreich – also über uns – reden. Schlecht schreiben. Witze über Österreich – also über uns – machen.

Kickl: Großartige Idee. Aber i seh da a ziemlich breite Protestbewegung auf uns zukommen.

Hofer: Na und? Wer dagegen is, is ka Patriot. Nix leichter als des. Außerdem müss ma ja net glei verraten, was ma alles meinen. Des steht dann erst im Kleingedruckten.

Vilimsky: Was werden s’ da in Europa dazu sagen?

Hofer: Desselbe wie über Ungarn. Und was hat des für Auswirkungen?

Strache: Genau keine!

Vilimsky: Aber da wird uns die ÖVP net mitmachen.

Kickl: Geh! Wie wann de a Interesse daran hätten, kritisiert zu werden! Denk amol dran, wie denen scho jetzt der Trenzerling aberinnt bei dem Gedanken, dass sie bald den ORF auf Linie bringen kennan.

Hofer: I find, des is jetzt scho a ziemlich rundes Paket. Wobei ma’s no erweitern müssen. Aber alles andere san ja Selbstverständlichkeiten. So was wie: 20 Grad von November bis Februar.

Strache: Außer auf Skipisten. Dort besteh ma auf minus eins und zwa Meter Schnee.

Strache: Rapid gwinnt die Champions League.

Vilimsky: Und was is mit der Austria?

Strache: Nächstes Jahr.

Kickl: Garantierter Sitzplatz in der U-Bahn, Schnitzelpflicht im Kindergarten, der Sprit kostet zehn Cent und die Frauen san alle schön.

Hofer: Und i werd nächster Bundespräsident!

Kickl: Na ja … hamma da net grad erst abgstimmt?

Hofer: Schon. Aber des nächste Mal mach ma’s ohne Gegenkandidaten!

Strache: Es wird ein schönes Land!

