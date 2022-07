Rainer Nikowitz: Gefallene Helden

Trump: Dein Job als Grüßaugust bei einem Milliardär, der mich unterstützt, reicht dir also nicht mehr? Jetzt wirst du auch noch Investor?

Kurz: Na ja, man hat ja Ausgaben auch. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel so ein Kind kostet …

Johnson: Was soll ich sagen? Ich habe sieben! Von … drei Frauen. Oder warte, waren es vier? Oh, Mann. Es kann auch manchmal ein Fluch sein, wenn man so dermaßen beliebt ist.