Rainer Nikowitz: Gegenangriff

Nach Pilz springen jetzt also auch noch Rossmann und Zinggl ab – und bei den Grünen jagt ein Krisen-Sesselkreis den nächsten.



Lunacek: Kinder, wir brauchen Ideen. Und zwar schnell!

Steinhauser: Na ja, so schnell a wieder net. Bis zur Wahl san’s ja eh no zweieinhalb Monat.

Lunacek: Aber bis zu mein nächsten vor Optimismus sprühenden Interview is es nur a halbe Stund. Also?

Maurer: Wir können uns des net länger bieten lassen. Es is höchste Zeit für Dirty Campaigning.

Felipe: Und wie stellst dir des vor?

Maurer: Drei alte Männer. Die ham si alle miteinander sicher noch nie beim Pinkeln hingsetzt.

Schmid: Ungeheuerlich! Des würd i mi nie trauen!

Maurer: Drum sag i ja. So was gehört thematisiert! Die Leut haben ein Recht, zu erfahren, welcher grauslichen Vorgestrigkeit sie da auf den Leim gehen könnten.

Vassilakou: Geh bitte, des is doch kindisch.

Maurer: Ah so? Du findest offen zur Schau getragenen Antifeminismus also kindisch? Pass lieber auf, dass dir die Basis dafür net beim nächsten Mal die Rechnung präsentiert.

Vassilakou: I hab beim Heumarkt a erquickliche Begegnung mit der Basis ghabt. Mir is sonnenklar, wie die nächste ausgehen würd. Drum werd i’s a vorher so machen wie die Eva.

Felipe: Was, du trittst auch zruck?

Vassilakou: Glaubst du ernsthaft, i lass mi vor der nächsten Wiener Wahl nach zehn Jahr als Vizebürgermeisterin von an Haufen Sektierer mit zu viel Tagesfreizeit und an mittelschweren Hang zur Verhaltensauffälligkeit abmontieren? Des hab i wirklich net notwendig.

Maurer: Wenn du so über unser Basis denkst, is es eh gscheiter, du gehst. Alles hat sei Zeit.

Vassilakou: Die Frage is nur: Welche kommt dann?

Maurer: Na, meine.

Schmid: Und meine!

Steinhauser: Wenn ma si die Umfragen so anschaut, könnt unter anderem des unser Problem sein.

Felipe: Bleib ma bitte beim Peter, sonst gibt’s bald no a Parteispaltung. Was hamma gegen ihn no in der Hand?

Maurer: Die Ehe für Homosexuelle.

Felipe: Is er dagegen?

Maurer: Na. Aber sie is eam wurscht.

Vassilakou: Na wui.

Schmid: Manspreading! I bin einmal neben ihm in der U-Bahn gsessen und hab mi so geniert!

Lunacek: Im 99er-Jahr hat er a Glasflaschen in den Restmüll ghaut.

Steinhauser: In meinem Büro einmal a Kaugummipapierl.

Maurer: Nach dem Bundeskongress hat er si a Taxi bestellt und net dazu gsagt, dass er an ausländischen Fahrer will.

Vassilakou: Also, wenn des net reicht, um ihn fertigzumachen, dann weiß i net.

Maurer: Des will i meinen!

Vassilakou: Des war ironisch gmeint.

Maurer: Ah so. Du weißt aber scho, dass ma keine Witze auf Kosten von Minderheiten und anderen strukturell benachteiligten Bevölkerungsgruppen machen darf?

Felipe: Des is zwar alles gut und schön, aber i fürcht auch, dass ma ihn damit net kriegen werden. Wir brauchen was wirklich Arges.

Schmid: Manspreading! I bin no a zweites Mal neben ihm in der U-Bahn gsessen und …

Lunacek: Elf!

Felipe: Elf?

Lunacek: Lächerliche elf Stimmen ham in Linz gfehlt. Ach …

Schmid: I weiß eh, dass du eam gwählt hast und net mi. Und glaub mir: I hab deswegen auch scho so manche Nacht durchgweint.

Maurer: Pfah, des is sooo mutig von dir, dass du dazu stehst! Des muss i auf Facebook stellen. Mit zehn Tränen-Emojis!

Felipe: Und was is mit die anderen zwei? Hamma da was?

Schmid: Der Rossmann war immer voll fad. Immer nur Zahlen, Budget, Zahlen, Budget … Der wollt nie mitmachen, wenn i eam was voll Verrücktes vorgschlagen hab.

Felipe: Was wär was voll Verrücktes?

Schmid: Na, zum Beispiel a Station mit dem Ringwagen fahren – ohne Fahrschein!

Felipe: Manchen liegt Subversivität halt nicht im Blut.

Vassilakou: Und der Zinggl war Basis. Zumindest beim Heumarkt.

Lunacek: Des kömma eher schlecht gegen eam verwenden.

Vassilakou: Eh net. I wollt damit eigentlich nur sagen: Den vergönn i dem Pilz.

Felipe: Ich fasse zusammen: Wir wollen zwar Dirty Cam-

paigning machen, aber uns fallt net amoi dabei was ein.

Maurer: Warst du grad auf einer anderen Sitzung als i? Wir ham doch ein ungeheures Sündenregister zusammengetragen. Jeder irgendwie grün-affine Mensch muss si mit Schaudern von ihm abwenden!

Vassilakou: Und wenn net?

Maurer: I will net über Möglichkeiten diskutieren, die im Promillebereich liegen.

Schmid: Außerdem is er a Rechter. Wie der über den Islam redet!

Vassilakou: Des heißt also, wir gehen ab jetzt damit hausieren, dass nur eine Stimme für die Grünen Kurz, Strache und Doskozil verhindert – und auch Pilz? A Heuler.

Felipe: Was meinst du dazu, Ulli?

Lunacek: Dass i keine Interviews mehr geben mag.