Schallenberg: Herr Generalsekretär! Freut mich, Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen?

Guterres: Danke der Nachfrage. Furchtbar!

Schallenberg: Freut mich zu hören!

Guterres: Und selbst?

Schallenberg: Könnte nicht schlechter sein!

Baerbock: Und dabei haben Sie noch nicht mal „Diktator“ zu dem ollen Chinesen gesagt. Was glauben Sie, wie es Ihnen dann erst ginge?

Guterres: Ich werde meine Rede vor der Vollversammlung so beginnen: „Die Welt ist dabei, aus den Fugen zu geraten, und es scheint, dass die Gemeinschaft der Staaten nicht dazu in der Lage ist, zusammenzukommen.“ Was halten Sie davon?