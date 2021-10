Rainer Nikowitz: Hells Bells

Im Rückblick auf die erfolgreich bekämpfte und deshalb schließlich auch so glorreich besiegte Pandemie mussten im 22-er Jahr selbst die kritischsten Geister einräumen, dass der Game-Changer, also die entscheidende Wende, die Winteroffensive der Regierung gewesen war. Selbst jene immer an allem herummäkelnden Kommentatoren, die sich davor noch das Maul darüber zerrissen hatten, dass der heilige Sebastian, also unser damaliger Krisenkanzler, die Pandemie schon vor dem Sommer für beendet erklärt hatte. Mit einer Leichtigkeit, die er ansonsten nur in Chats an den Tag legte. Und dass man anschließend, dieser schönen Erkenntnis freudig folgend, möglicherweise nicht alle Register der sanfteren Impfmotivation gezogen habe, als noch Zeit dafür gewesen war. Und die natürlich erst recht darüber lästerten, dass die Regierung schon Ende Oktober, als die Impfquote urplötzlich mit einem Mal überfallsartig nicht anstieg, halt auch einmal ein bisserl strenger werden musste – und also den Ungeimpften einen Lockdown androhte. Der ja wiederum, wie die Obergescheiten sofort wussten, unkontrollierbar und somit undurchführbar wäre. Erst recht beim gar nicht so kleinen, ganz harten Kern, bei dem sich ja – befeuert von Herbert Kickl und moralisch ähnlich Gefestigten – ohnehin schon längst eine mittelleichte Anti-Staats-Paranoia eingeschlichen hätte. Aufgrund derer man sich an einem Finger abzählen könne, was passieren würde, wenn man das tatsächlich durchzieht. Das alles wurde unseren Lenkern vorgeworfen. Nur Zauderer! Lauter Zweifler!

Aber wie wir heute zum Glück wissen: Die Geschichte gab unseren Lenkern recht. Strahlend recht!

Die Kritiker hatten nämlich die nachgerade ausufernde pädagogische Kompetenz der Regierung grob – wenn nicht sogar vorsätzlich! – unterschätzt. Sie hatten völlig außer Acht gelassen, wie weit man mit einem gerüttelt Maß an natürlicher Autorität kommen kann. Selbst bei einem vielleicht doch schon ein bisschen aufgewühlten Souverän. Wenn man über natürliche Autorität verfügt, dann reicht es nämlich, mit der Rute nur zu drohen. Da muss man ja dann überhaupt nicht hinhauen! Das weiß doch bitte jede halbwegs talentierte Domina! Und da soll es die Regierung nicht wissen? Ein bisschen mehr an Grundvertrauen wäre schon schön gewesen.