Rainer Nikowitz: CSI Sobotka

Hafenecker: Dem Schallenberg?

Sobotka: Stellen Sie sich nicht blöder, als Sie sind, Kollege. Sie wissen sehr genau, wer für immer unser Bundeskanzler sein wird!

Krisper: Also nein, der Entlastung wird mein Beitrag eher nicht dienen.

Sobotka: Dann ist er auch nicht substanziell. Kollege Hanger, bitte! Ich bin schon gspannt. Was hat denn diese entmenschte Justiz jetzt schon wieder angstellt?

Hafenecker: Das darf doch nicht wahr sein!

Sobotka: Da haben Sie ausnahmsweise recht. Nichts von alledem, was man unserem Bundeskanzler vorwirft, darf wahr sein. Also ist es auch nicht wahr. Das ist nämlich die normative Kraft des für uns Praktischen!

Tomaselli: Also wir Grüne sind zwar bekanntlich mit Ihnen in einer Koalition, aber …

Sobotka: … ihr seid’s treulose Gfraster, weil sonst tät ma ja auch gar nicht hier sitzen, net wahr? Aus jetzt! Kollege Hanger, bitte!

Alle: Nein!!

Sobotka: Also so werden wir leider nie was aufklären …