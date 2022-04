Rainer Nikowitz: Irgendwas mit Medien

Den einäugigen Jimmy kannte jeder hier im Wilden Westen. Ob an den schroffen Hängen des Arlbergs oder in den bisher nie gekannten Tiefen der Rheinebene, überall wusste man, dass mit Jimmy nicht zu spaßen war. Keiner konnte ihm was vormachen, er kannte alle Tricks. Das musste auch so sein, in seiner Position. Schließlich schickte ihn der Bund.

Jimmy war genau der Richtige für diesen Job. Seine landestypische Emotionslosigkeit ließ gerade Beobachter aus dem doch irgendwie warmblütigeren Osten regelrecht erschaudern. Jimmy war ein eiskalter Alemanne, einer von jener Sorte, für die schon beredtes Schweigen einen ungeheuren Gefühlsausbruch darstellt. Er hätte ohne mit der Wimper zu zucken seine Großmutter gegen ein Nummernkonto in Vaduz eingetauscht – wenn er für sie nicht schon längst einen 7er BMW und ein Thermenwochenende bekommen hätte. Für einen so geschickten Geschäftsmann gab es in der Vorarlberger ÖVP natürlich immer etwas zu tun.

Wenn Jimmy bei einem Zwangsmitglied auftauchte – da fing es ja schon an: manche Schlaumeier glaubten partout, diesbezüglich gäbe es in Vorarlberg tatsächlich einen Unterschied zwischen Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund –, dann wusste dieses natürlich, was es geschlagen hatte. Denn Jimmy war beinhart. Da er nur ein Auge hatte, war er noch viel weniger geneigt, dieses zuzudrücken. „Ich kann dieses Mal kein Inserat schalten, Mann! Ich hatte ein Feuer im Lager, und der Umsatz ist mir weggebrochen!“ – „Ach ja? Mir kommen die Tränen! Aber leider weint die Tochter vom Landesrat auch um die Reitstunden, die er jetzt wegen dir nicht zahlen kann!“

Das andere Auge hatte Jimmy übrigens schon vor vielen Jahren verloren. Bei einem bedauerlichen Unfall. Sein Vater hatte in seiner Fleischerei ewig mit einem Interessensvertreter gestritten, weil er partout nicht für ein Inserat für Faschiertes in der Dachdeckerzeitung bezahlen hatte wollen. So lang hatten sie gestritten, bis die Sache auf einmal einen gewaltigen Haken bekommen hatte. Einen Fleischerhaken. Und der kleine Jimmy war halt leider zufällig daneben gestanden.