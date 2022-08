Rainer Nikowitz: Lieber Unwillkommener! Dear Unwantcominger!

Wir wissen, die Schlepper erzählen dir alle möglichen schönen Geschichten über Österreich. Wir können dir aber versichern: Die stimmen nicht! Keine einzige von denen. Österreich ist in Wirklichkeit grauenvoll! Im Sommer heiß und trocken wie die Sahara, also eh auch so gschissen wie bei euch, es ist fast, als hätten die von euch, die schon da sind, diesen Mist auch noch mitgebracht, neben allem anderen. Was das betrifft, könnt ihr also genauso gut gleich zu Hause bleiben, weil grüne Wiesen und rauschende Bäche, das war einmal. Das ist aber noch gar nichts gegen den Winter! Weil: kein Gas zum Heizen! Bei uns herrscht nämlich im Gegensatz zu euch quasi Krieg, müsst ihr wissen. Mit Mangelwirtschaft und allem, was dazugehört. Und die Kälte, die dann in den Wohnungen herrschen wird, die halten vielleicht wir Bergdohlen aus Simmering aus – aber ihr Wüstensöhne werdet so was von die Ohren anlegen! You will invest your ears! It’s gonnna be fest huschi!

Außerdem wird Wien sicher nicht umsonst regelmäßig zur unfreundlichsten Stadt der Welt gewählt. Dort willst du sowieso nicht sein, selbst wenn die Wohnung wider Erwarten warm sein sollte. Und wenn du jetzt vielleicht glaubst, das ist halt die Großstadt, in Gramatneusiedl, Imst oder Wels ist es sicher besser – Blödsinn! Niemand wird in diesem Land jemals freundlich zu dir sein, niemand wird dich jemals leiden können. Wir können uns ja nicht einmal selber leiden, also machen wir für dich sicher keine Ausnahme. Und du hast dich auch da an uns anzupassen – und nicht umgekehrt.