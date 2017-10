Rainer Nikowitz: Neusehland

Eine Wahl wie keine andere. Der Tag der Umwälzung aus Sicht der handelnden Personen.

Die SPÖ verliert zwar eigentlich nichts – aber letzten Endes doch alles. Zeit für … ja, was denn nun?

Niessl: … so, und da tät i an deiner Stell a so a Schrankwand herstellen. Mahagoni am besten, des macht was her. Hab i daham im Wohnzimmer a. Dann würd i den schiachen Glastisch außeschmeißen und stattdessen dort drüben …

Kern: Äh … Was wird des bitte?

Doskozil: Ah, nix. Lass di net stören bei deiner Trauerarbeit. De is sehr wichtig für die Psyche.

Niessl: Wir tun einfach so, als wärst du net da.

Kern: Des is zwar wahnsinnig aufmerksam von euch, aber wenn ihr net mit an Maßbandl in mein Büro herumrennen würdet’s, wär mir des vielleicht sogar no a Alzerl lieber.

Doskozil: Dein Büro, mein Büro – wer wird si denn in ana solidarischen Partei und an so einem Tag an solche überkommenen Formalismen klammern?

Kern: I weiß genau, was ihr da für a Nummer abzieht’s. Aber ohne mi!

Niessl: Na ja, eh. Des war eigentlich genau die Grundidee.

Kern: I steh zu meiner Oppositionsansage!

Doskozil: Des is sehr löblich. Und außerparlamentarische Opposition is für a lebendige Demokratie auch unverzichtbar. Auch wenn es dort mitunter recht einsam sein kann.

Kern: I hätt schon eher an im Parlament gedacht. Und in Gesellschaft meiner Partei.

Niessl: I fürcht, des wird wer anderer entscheiden.

Kern: Wer? Du, Dosko?

Doskozil: Geh! I do net.

Kern: Also sagelst du net an meinem Sessel?

Doskozil: Fragst mi des im Ernst? Selbstverständlich mach i des!

Niessl: Oba ob wir in Opposition gehen, entscheidet a net der Dosko. Sondern der Kurz.

Doskozil: Oder der Strache. Kummt drauf an, wer uns nimmt.

Kern: Na bravo. Des wär aber nimmer mei Partei!

Niessl: No schau! Hast es eh schnell kapiert.

*

Das sich abzeichnende gute Ergebnis der NEOS lässt Duracell-Matthias früh zur Höchstform auflaufen.

Strolz: Irmgard, du hast da was.

Griss: Wo?

Strolz: Da hint, am Rücken.

Griss: Aha. Was is es denn?

Strolz: Hmm, ich weiß auch nicht so recht. Schaut jedenfalls komisch aus.

Griss: Dann tu’s weg! Nicht, dass ma’s am Ende nachher im Fernsehen noch sieht.

Strolz: Das wird, fürcht ich, nicht gehen.

Griss: Wieso nicht?

Strolz: Weil’s …, wart amal, i muss mir das genauer anschauen … Ja, doch: Das is angwachsen.

Griss: Angwachsen? I hab was Komisches am Rücken, das angwachsen is? Glaubst, isses was Ernstes?

Strolz: Mit Sicherheit.

Griss: Oh mein Gott!

Strolz: Das sind nämlich …

Griss: Himmel! Jetzt sag schon!!!

Strolz: Flügel!!

Griss: Oh.

Strolz: Hehe!

Griss: Du, einen Teil unserer Nachwahlanalyse hätt ich ja jetzt schon fertig. Den mit den Wahlmotiven.

Strolz: So schnell? Spannend! Also: Warum haben uns die Leut gewählt?

Griss: Nicht wegen dem Schmäh.

*

Nach den ersten Hochrechnungen freut sich die FPÖ über Platz 2. Aber dann …

Strache: Ha! I bin da Jörgl! Also, quasi!

Vilimsky: Also, naa HC! Du schaust zwar nimmer so guat aus wie no vor a paar Jahr, okay. Aber was dei sexuelle Orientierung betrifft, hätt i eigentlich bis jetzt kane Zweifel ghabt.

Strache: Wegen dem Ergebnis warat’s, Harald! Des is des beste aller Zeiten!

Vilimsky: Ah so. Also bist du der beste Zweite aller Zeiten.

Hofer: Nana, Moment amoi: Der beste Zweite aller Zeiten bin immer no i.

Kickl: Des is jetzt net euer Ernst, oder? Wir ham die Roten überholt! Des is a Sensation! Und unser Programm hat überhaupt die Absolute, wenn ma die schwarzen Stimmen dazuzählt.

Strache: Sensationell!

Vilimsky: Überdrüber!

Hofer: Wart’s amoi: Neue Hochrechung. Oje. Do nur mehr Dritter.

Strache: Was? Wie gibt’s des? Fake News!

Hofer: Manipulation durch das System! Aluhüte auf!

Vilimsky: Aber schaut’s: Mir ham doch immerhin schön dazugwonnen. Fünf Prozent! Des is …

Kickl: … eigentlich enttäuschend.

Hofer: Na ja, aber ma muss des so sehen: Jetzt hamma wenigstens a Koalitionsvariante mehr. Weil jetzt geht’s mit de Roten a.

Vilimsky: Stimmt! Wart ma no a bissl, vielleicht samma bei der nächsten Hochrechnung no weiter unt! Des warat erst super!

Kickl: HC?

Strache: Ja?

Kickl: Für welchen Ministerposten hast eam no amoi vorgsehen?

*

Bei den Grünen herrscht natürlich Fassungslosigkeit ob dieser – natürlich unverdienten – Katastrophe.



Lunacek: Piiiiilz! Bringt’s ma den Pilz! Oder zumindest an Teil von eam! Am besten den Kopf!

Schmid: Unfassbar. Da macht ma a wirklich tolle Politik, es fliegen einem an sich die Wählerherzen zu wie dem Justin Bieber Teddybären – und dann kommt ein alter weißer Mann daher und haut alles zsamm.

Felipe: Es wird aber Leut geben, die sagen, mir sein selber schuld.

Maurer: Wir? Lächerlich.

Korun: Rechtes Narrativ.

Schmid: Fake News.

Lunacek: Dieser Rechtsruck is vom Himmel gfallen wie a Hurrikan, und net amoi wir ham ihn trotz unseres heroischen Einsatzes aufhalten können. So schaut’s aus.

Felipe: De Leit sogn a, mir hobn an Vogel mit de Flüchtlinge. Und mit’n Islam.

Maurer: Dazu sag i nur: Lieber allein recht haben, als mit der Masse irren.

Schmid: Genau! Oder anders gsagt: Ein Geisterfahrer? Hunderte!

Lunacek: I bin mir net sicher, ob dieses Bild mir so richtig gfallt, Julian.

Schmid: Hauptsach, der Basis gfallt’s. Die Basis hat nämlich immer recht.

Felipe: Weißt, was mi de heut kann, de Basis?

Maurer: Also, so geht’s net. Entweder du reißt di jetzt zsamm oder i twitter des.

Schmid: Ganz genau! Und tua a trauriges Emoji dazua!

Lunacek: Okay, i siech’s ein. I bin wirklich selber schuld.

Felipe: Du am allerwenigsten.

Lunacek: Doch, doch. I hab mi mit dem Pilz Peter eigentlich immer guat verstanden.

Felipe: Du hättest ihn trotzdem nie umstimmen können.

Lunacek: Aber mit eam mitgehen.

*

Die Grünen draußen, Peter Pilz drinnen? Das eigentlich kaum Denkbare scheint am Wahlabend tatsächlich einzutreten.

Pilz: Ha! I hab sie geboren, i hab sie begraben!

Noll: Freut di des wirklich so?

Pilz: Bei mir isses genau umgekehrt, wie’s damals beim Sinowatz war: Der war ohne Partei nix. Und die Grünen san ohne mi nix. Und des ham’s jetzt auf die harte Tour glernt.

Noll: Wir können a immer no außefliegen. Schwankungsbreite und so.

Pilz: Na ja. Wär a net so tragisch. Hauptsach, die anderen san net drin. Und du kennst mi: I kann ja an sich alles. Also kann i a alles machen. Aber am liebsten würd i jetzt dann schon die Versöhnung einleiten.

Noll: Mit den Grünen?

Pilz: Ja. I bin da net so. Sie dürfen mir wieder beitreten. Aber halt nach meine Regeln. Sicher ka Basis. Und ka Schmid. Und ka Felipe, ka Korun, ka …

Noll: Da bleibt aber net viel übrig.

Pilz: Doch. 3,8 Prozent. Dann hätt i beim nächsten Mal scho sechse.

Noll: First things first.

*

Nach der ersten Hochrechnung muss Sebastian Kurz erst einmal in sich gehen. Also, nicht allein.

Köstinger: Na Wolfi, da kannst jetzt nit eine!

Sobotka: Mausi, i bin der Innenminister. Und nach dera Wahl und mit der Koalition, de jetzt kumman wird, derf i bald immer und überall eine. Bankschließfach, WhatsApp, jedes Schlafzimmer … you name it.

Köstinger: Aber net in sein Büro. Er hat da nämlich grad a Gipfelkonferenz.

Mikl-Leitner: Oha! Is eam leicht scho wieder Gott erschienen?

Köstinger: Umgekehrt.