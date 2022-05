Rainer Nikowitz: Ohne mich!

Ich bin so was von neutral, gegen mich ist jeder Schiedsrichter ein Rapid-Ultra. Wenn sich zwei streiten, freu ich mich, dass ich der Dritte bin. Wenn ich seh, wie eine Frau verprügelt wird, geh ich auf die andere Straßenseite. So neutral bin ich. Ich mein: Im Stillen halt ich natürlich schon zu ihr. Sie auch, oder? Eben. Man kann ja nicht so sein. Aber trotzdem würde ich mich nie einmischen. Ich würde ihr auch nicht meinen Taschenfeitel zuwerfen. Ich kann nämlich kein Blut sehen. Und wer weiß, was sie damit machen würde.

Wobei ich einräumen muss: Meine Neutralität fußt gar nicht so sehr auf Pazifismus. Es ist mir nur ehrlich gesagt wurscht. Und dazu kommen dann natürlich auch die praktischen Erwägungen. Das ganze Geld, das wir uns ersparen, wenn wir uns von den anderen verteidigen lassen, bitte? Was brauchen wir eine Armee, wenn wir eh von NATO-Staaten umgeben sind? Jetzt wäre der Orbán aus prinzipiellen Gründen der Geistesverwandtschaft zwar möglicherweise bereit, den Putin bis nach Nickelsdorf durchzulassen. Dann könnte ihn nur mehr Klaudia Tanner aufhalten, das wäre eher unangenehm. Aber dieser Fall ist doch sehr unwahrscheinlich. Weil: Wozu? Was würde der Putin denn mit Österreich anfangen? Die Kneissl als Gouverneurin einsetzen und sie eine Fake-Volksabstimmung über den Anschluss an Russland machen lassen? Und mit der gemeinsamen Verteidigung von gemeinsamen Werten braucht mir auch keiner kommen. Nehmen wir an, der Putin holt sich Lettland. Dann müssten wir Soldaten schicken. Aber was geht uns das an, dass die Letten, diese Lappen, einmal Russen waren?

Und weil uns jetzt das auch neutrale Schweden und Finnland vorgehalten werden: Die kann man doch überhaupt nicht mit uns vergleichen! Diese heißblütigen Skandinavier sind doch nun wirklich sattsam als kriegslüstern bekannt. Ich sage nur: Wikinger! Und Biathlon haben sie auch erfunden. Die schießen also sogar beim Langlaufen. Wir hingegen sind friedliebend, bei uns schießen höchstens die Tiroler Schützen. Und die in die Luft.