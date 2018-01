Rainer Nikowitz: Die Profis

Gleich in den ersten drei Regierungswochen zeichnet sich deutlich ab, wie viel Spaß die ÖVP mit ihren neuen Freunden noch haben wird.

Gudenus: No? Was sagst zu dem Gerät?

Strache: Geil. Macht echt was her, der Orden. Schad, dass i heuer net am Opernball gehen kann, weil wir do jetzt grad unser Sack-und-Asche-Nummer abziehen müssen. Dort tät si der fesch machen. Wer hat den no?

Gudenus: Lauter super Typen: der Karadžić, der Mladić …

Hartinger-Klein: I will den auch haben!

Strache: Dann derfst halt net dauernd da picken und Interviews geben, in denen du eh nur Bledsinn derzählst, sondern musst a in die Republika Srpska fahren und dort daran mitarbeiten, dass es am Balkan nur net zu friedlich wird. Oder was sagst du, Herbert?

Kickl: Pscht! I muss konzentrieren!

Strache: Auf was musst di konzentrieren?

Kickl: Bitte um mehr semantische Genauigkeit!

Strache: Hä?

Kickl: Um Genauigkeit in der Sprache. Grad i bin da nämlich immer sehr bedacht drauf. Und i hab kein Pronomen verwendet.

Strache: Bei uns wird Deitsch gredt, heast! Was hast net verwendet?

Kickl: I hab net gsagt: Ich muss MICH konzentrieren. Sondern: Ich muss konzentrieren. Und zwar de Flüchtling.

Strache: Ah! Des is guat! Vor allem semantisch!

Kickl: Den merk ma uns glei für den Wiener Wahlkampf: „Konzentration statt Integration!“

Strache: Ha! Den Hofburg-Bello streift a Schlagerl, wenn er des hört!

Gudenus: I hab mir des aber wieder überlegt mit de Massenquartiere am Stadtrand.

Kickl: Wieso?

Gudenus: Ma muss des weiter denken. Viel weiter.

Strache: Was soll des heißen?

Gudenus: Dass de am Stadtrand immer no zu nah an den richtigen Menschen waraten. Es muss doch auch andere Möglichkeiten geben. Was weiß i … Erzberg. Rieseneishöhle. Truppenübungsplatz Allentsteig.

Hartinger-Klein: Aber dort schießen’s doch!

Gudenus: Na ja … Dann fühlt si ja der Syrer wenigstens glei wieder wie daheim!

Hartinger-Klein: Also nein. Da bin i dagegen.

Kickl: Du bist ja a gegen den Vermögenszugriff bei Arbeitslosen.

Hartinger-Klein: Des wird ma do no sagen dürfen!

Strache: Beate, du weißt, dass es in unserer Bewegung an sich a sehr starke Sympathie für diese Formulierung gibt. Aber net in dem Fall!

Hartinger-Klein: Ausgrechnet wir sollen a Sozialabbau-Partei sein? Da mach i net mit.

Strache: Eh net. Des macht nämlich jetzt der Hofer mit dem Blümel.

Hartinger-Klein: Aber die Sozialministerin bin immer no i!

Gudenus: Des hat die Sickl damals a glaubt. Aber net lang.

Kickl: Unsere offizielle Sprachregelung is jetzt, dass wir mit dem Vermögenszugriff gegen den massenweisen Missbrauch der Arbeitslosenunterstützung durch böswillige Millionäre vorgehen.

Hartinger-Klein: Aber … Des is doch a Schas mit Quasteln!

Strache: Ja, eh.

Gudenus: Und?

Kickl: Nur weil ma jetzt in der Regierung san, soll ma auf amol anders klingen als vorher?

Hartinger-Klein: Die Kollegen in den Bundesländern san a dagegen! Unsere – und die schwarzen a.

Strache: Was kümmert’s die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?

Hartinger-Klein: Ui, des werden die Tschürtze und Landbauers aber gern hören.

Gudenus: Es wird ihnen aber niemand sagen. Vor allem net du. Sonst: Sickl!

Kickl: Und um die Schwarzen brauch ma uns wirklich net a no kümmern. Die Moslem-Mama in St. Pölten soll schauen, wo’s bleibt.

Strache: Schaut so aus, als hätt der Basti net nur uns net im Griff.

Kickl: Dos war ja klar, dass si des Türkis nach der Wahl bald wieder eindunkelt. So lang, bis es wieder schwarz is.

Gudenus: Und dann wird beim nächsten Mal der Vizekanzlerbonus voll durchschlagen!

Kickl: Sagt’s, was anderes no: Soll i eigentlich Araber nehmen?

Strache: Was? Bist narrisch? Jetzt hast grad erst die Zuwandererquote erhöht!

Kickl: Für mei berittene Polizei, hab i gmant! Pferdln!

Gudenus: Des geht trotzdem net. Wie hört si denn des an? I bin für Haflinger.

Strache: Aber de schauen wiederum so gmiatlich aus. De verbreiten net genug Angst und Schrecken.

Gudenus: Hmm. Vielleicht wenn ma eana so a Panzerung geben, wie früher bei de Ritter?

Hartinger-Klein: Aber Hauptsach, i bin de mit de bleden Ideen.

Gudenus: Sagt’s, wer is eigentlich damals nach der Sickl no amoi schnell kommen?

Kickl: Der Haupt Herbert.

Gudenus: Hätt ma so wen jetzt a im Talon?

Strache: Wir ham immer nur so wen im Talon.

Gudenus: Sollt ma dann net …?

Strache: Der Krüger hat damals 25 Tag durchghalten. Des sollt ma scho überbieten. Weil jetzt is die FPÖ ja ganz anders als damals.

Kickl: Nämlich viel professioneller!

