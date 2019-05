Eines ist klar: So was passiert Strache und Gudenus garantiert nie wieder.

Strache: Na endlich bist da! Hat di eh niemand verfolgt?

Gudenus: Naa.

Strache: Und gsehn hat di a kana?

Gudenus: Na, a net.

Strache: Wieso bist dir da so sicher?

Gudenus: Den hätt i do lachen ghört!

Strache: I hab scho glaubt, du kummst nimmer.

Gudenus: Aber geh. Warum sollt i denn net kommen?

Strache: Du hättst ja vielleicht verreist sein können.

Gudenus: Verreist? Wohin denn?

Strache: In die Psychotropen?

Gudenus: Ah so, hihi! Naa, i hab nur total lang braucht, bis i dein Code für die Adress verstanden hab. I mein: „Führer für Freunde + du + gasse HH“?? Des is doch urkompliziert, bitte!

Strache: Adolfstorgasse 88. Was soll daran kompliziert sein?

Gudenus: Na, der „Tor“! Wer verwendet denn heute no so an altmodischen Ausdruck?

Strache: Wenn’s a Adolfssautrottelgassn geben tät, dann würd ma uns eh dort treffen.

Gudenus: Ja ja, scho guat. Aber … wart amoi! Des heißt, i bin jetzt endlos da aussekoffert – und dann is da gar nix Besonderes? Ka haaße Mossad-Spur oder was?

Strache: Na. Gar nix. Mir is de Adress selber erst vor einer Stund eingfallen. Und i hab sie niemandem verraten. Also is da auch garantiert nix verwanzt!

Gudenus: Na ja. Außer vielleicht … dei Auto?

Strache: Hä?

Gudenus: Wir sitzen vor Adolfstorgasse 88. Aber in dein Auto. Und in dem würd i auf jeden Fall a Mikro platzieren, wenn i de warat.

Strache: Und … und … und i würd eins in deiner Nasen platzieren, Sherlock! Schon allein wegen dem immer wiederkehrenden Gegenteil von Schnäuzgeräuschen!! Wennst so gscheit bist, warum is dir dann in Ibiza nix aufgfallen, ha?

Gudenus: Nur aggressiv sein hilft jetzt a nix. Warum bist mir denn immer no so bös?



Ma muss si nach der Decken strecken. I hab scho angfangt, für den Putin zu arbeiten.



Strache: Wart amoi, lass mi kurz nachdenken. I hackl 14 Jahr ohne Luftholen wie der Depperte, um die Partei von fünf Prozent bis in die Regierung zu führen. Kaum bin i dort, kummst du Arschgeigen mit deiner lettischen Pornoqueen daher, und i fall in der Sekunden tiefer als der Baumgartner – nur ohne Fallschirm! Du hast also völlig recht: Es gibt überhaupt keinen Grund, dir bös zu sein!

Gudenus: Warum wolltest mi dann überhaupt sehen?

Strache: Na ja, kannst dir doch eh denken, oder? Es is wegen diesem Gefühl …

Gudenus: I weiß. Des zwischen uns beiden war immer was Besonderes und i denk mir auch dauernd …

Strache: … dem Gefühl, endlich wieder einmal net der größte Trottel im Raum sein zu wollen. Oder wenigstens: net der einzige.

Gudenus: Okay. Des is des Mindeste, was i jetzt für di tun kann. Und außerdem, glaub mir: Ich werde nicht ruhen, bis die Falotten enttarnt san, de uns des angetan haben!

Strache: Bitte net! Am End filmt di no wer dabei, wie du net ruhst – und dann hamma den nächsten Blockbuster.

Gudenus: Aber irgendwas muss i do machen!

Strache: Vor dem Problem steh ma jetzt ja wohl überhaupt. Was tun? Aus dem alten Leben gerissen, in der Blüte meiner Jahre …

Gudenus: Ma muss si nach der Decken strecken. I hab scho angfangt, für den Putin zu arbeiten.

Strache: Was?? Hast an Vogel? Was, wenn’s dir da draufkommen?

Gudenus: Eh nur freiberuflich. Und anonym. Als Internet-Troll.

Strache: Geh bitte! So was hängt beim RFS als Studentenjob am Schwarzen Brett. Des hast doch du net notwendig.

Gudenus: Sonst wird’s aber im Moment a bissl eng in puncto Jobmöglichkeiten. Verdeckter Ermittler gingert vielleicht no … genau, i spiel den Käufer! Da hätt i a gewisse Glaubwürdigkeit …

Strache: Also ich für meinen Teil, ich plane ja was ganz anderes.

Gudenus: Du verinnerlichst die Opferrolle no a bissl mehr und bewirbst di als Jesus bei den Passionsspielen in Oberammergau?

Strache: Naa. Ich plane – mein Comeback!

Gudenus: Du? Dei Comeback? Aber … du bist a Witzfigur!

Strache: Schon. Aber a faschistoide Witzfigur! Dafür gibt’s an Markt! Schau amoi auf Facebook!

Gudenus: Na ja … Aber dann könnt ja eigentlich ich auch … I mein, i bin mindestens so a Witzfigur wie du. Und

faschistoid erst!

Strache: Du bist halt leider no anderweitig befleckt. I hingegen bin nur dämlich, primitiv und durch und durch

antidemokratisch. Was davon war i denn bitteschön vor dem Video net?

Gudenus: Ja, aber … so gsehen hättest ja eigentlich gar net erst zrucktreten müssen. Weil in Wirklichkeit bist du dir ja eh nur treu geblieben!

Strache: Bei meiner Ehr!

Gudenus: Und … fahr ma trotzdem weiter nach Ibiza?

Strache: Wie sagen Burschen wie mir immer?

Gudenus: No, genau: Jetzt erst recht!

