Reinhold Lopatka: Warum man bei der EU-Wahl die ÖVP wählen sollte, liegt ja wohl glasklar auf der Hand. Die Volkspartei ist seit 37 Jahren in Regierungsverantwortung, hatte also am längsten von allen Parteien Zeit, die Bevölkerung besonders nachhaltig zu enttäuschen. Denken Sie nur an alle Luftschlösser, die unser lieber Basti entworfen hat – und von denen dann nicht ein einziges gebaut wurde! Wir stehen mittlerweile eigentlich nur mehr für unsere Posten und Pöstchen, die wir nicht hergeben wollen – und ansonsten für völlige Hilflosigkeit. Oder, wie gerade eindrucksvoll beim Renaturierungsgesetz bewiesen, für vollkommen hirnverbrannte Klientelpolitik für unser nun wirklich allerletztes Aufgebot, im konkreten Fall also jene fünf Prozent der Bevölkerung, die sonst nicht wüssten, wie sie sich den vierten Traktor und den sechsten Mercedes leisten können, deren Profitgier wir also selbstverständlich über die Interessen der restlichen 95 Prozent stellen müssen. Und apropos Personal: Sie wissen ja auch alle, dass sämtliche potenziellen Kandidaten der ÖVP – also jene beiden, die einen Beliebtheitsgrad aufweisen, der zumindest knapp über jenem von eitriger Angina liegt – eher auf eine mit Sicherheit glorreiche zukünftige Karriere in der Innenpolitik schielen. Und darum bin es halt ich geworden. Weil ich einerseits komplett schmerzbefreit bin und mir andererseits auf meiner Hinterbank ja eh urfad war. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es einen wirklich hervorragenden Grund gibt, mich zu wählen: Mitleid.

Helmut Brandstätter: Wie Sie wissen, war ich immer schon gern im Fernsehen. Oder auf Plakaten. Jetzt war ich aber leider beides schon länger nicht mehr, dieser untragbare Zustand wurde also durch diesen Wahlkampf endlich beendet. Aber es behaupten in Wirklichkeit eh nur ganz wenige Leute, dass ich vielleicht ein bisschen eitel bin: die, die mich näher kennen. Und hinter mir steht ja außerdem auch noch eine Partei, die so proeuropäisch ist wie keine andere. Außer vielleicht die Grünen. Oder die SPÖ. Aber sonst?