Rainer Nikowitz: Red Right Hand

In jener Nacht hatte der Finanzminister wieder diesen Traum. Nicht den vom Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er vor Hunderten anderen Kapazundern ans Rednerpult trat, um ihnen seine profunde Einschätzung globaler ökonomischer Entwicklungen nahezubringen – und in der Sekunde mehr Lacher hatte als Farkas und Waldbrunn im gesamten Jahr 1964.

Nein, den anderen Traum. Den voll lässigen. In diesem Traum vergaß Gernot seine immer noch vom Wahlkampf gegen den, wie niemand bestreiten wird, sehr unangenehmen Gegner Dominik Nepp geschwollene Law-and-Order-Ader – und ließ Wien Chicago werden. Chicago 1930, um genau zu sein. Gernot war nämlich einer von den coolen Jungs in Al Capones Gang – und beileibe nicht irgendeiner.

Denn der Boss brauchte einen geviften Hochfinanzexperten wie Gernot viel dringender als jede halbautomatische Bleispritze. Einen ausgeschlafenen Schlaumeier, der neben dem kleinen Einmaleins aus dem FF auch noch das geheime aus der VP beherrschte. Ein Superhirn, das seine Zahlen – und da natürlich wiederum vor allem die Zahlen, die andere zahlten – immer parat hatte. Auch und vor allem: ohne Laptop parat hatte!

Capone wollte wohl verhindern, dass er zwar mit allen seinen anderen Schweinereien, von denen es ja nun wirklich genügend gab, ungeschoren davonkam, aber dann am Ende vielleicht über eine vergleichsweise völlig läppische Geldsache stolperte. Das hätte gerade noch gefehlt. Das wäre seiner großen Karriere nicht im Geringsten gerecht geworden! Aber jetzt hatte er ja zum Glück den richtigen Mann in seinem Schatten, der niemals zulassen würde, dass so etwas passierte.

Die anderen Jungs in der Gang nannten Gernot wegen der relativ unsubtil vom Boss abgekupferten, rattenscharfen Anzüge und dem schlanken Fuß, den er quasi gewohnheitsmäßig machte, alle nur „Gamaschen-Gernot“. Bis auf den Boss. Der hatte natürlich einen eigenen Namen für ihn.

„Gerngross“, flüsterte der Boss, rau wie gewöhnlich; als Gernot bei ihm angefangen hatte, hatte der Boss ihn in genau diesem Tonfall noch einmal gefragt, ob er sich denn auch wirklich sicher sei („Weißt du, mein Junge: Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen“); aber, nachdem er zu seinem Lieblingsschüler sprach, war seine Stimme fast auch schon wieder ein bisschen zärtlich.