Rainer Nikowitz: Innsinn

Schon in den ersten Wochen der Grenzschließung hatte sich herauskristallisiert, dass die Schützen das geringste Problem waren. Aber es hatten ja in Wirklichkeit ohnehin nur die Tiroler selbst geglaubt, dass die irgendwen beeindrucken würden. Tiroler tendierten ja generell dazu, ihren eigenen Legenden am inbrünstigsten selber zu glauben. Aber wenn es hart auf hart kam, war halt mit Männern in kurzen Hosen und lustigen Hüten leider selten ein Blumentopf zu gewinnen. Und jetzt waren diese Clowns zwar natürlich alle bewaffnet – aber tatsächlich war das Einzige, das sie mit ihren Gewehren konnten, einigermaßen tumb synchron in die Luft zu schießen. Allerdings wirklich bemerkenswert synchron, wie selbst die ansonsten recht nüchternen Vorarlberger Heimatschützer in ihren Einsatzberichten immer wieder einmal anmerkten. Und, dass die Tiroler dabei einmal einen Steinadler vom Himmel geholt hätten. Streng geschützt. Als der durchlöcherte Adler zwischen den Felsen eingeschlagen war, hatte es einen Moment betroffener Stille gegeben. Und dann hatte der Tiroler Kommandant gerufen: „Wir haben alles richtig gemacht!“

Ansonsten zeigten sich gerade die Vorarlberger von den Ausbruchsversuchen der Tiroler aber vollkommen unbeeindruckt. Mit denen war eben nicht zu spaßen, schließlich waren es Vorarlberger, die wussten noch nie, wie man Spaß schreibt. Und darum hatten sie auch den Arlbergtunnel völlig humorlos bis zur Decke mit geschmolzenem Raclette-Käse geflutet und verstopft. Wobei: So humorlos war das ja dann eigentlich auch wieder nicht. Und auch die EU hatte einmal, dieses eine Mal Weitblick bewiesen, denn wer hätte schon gedacht, dass sich die hochsubventionierte Milchüberproduktion ausgerechnet in der Pandemiebekämpfung auszahlen würde?

Somit blieben den Tirolern nach links nur mehr drei Alpenpässe als mögliche Fluchtrouten. Da die Straßen aber klarerweise durch Felssprengungen blockiert waren, hätten sie über die Berge gemusst. Und das ging ja nicht. Weil, bis die die Seilbahn fertig hatten, war die Krise hoffentlich schon lange vorbei. Und eine andere Möglichkeit, auf einen Berg zu kommen, sah der moderne Tiroler ja schon längst nicht mehr.

Das war der eine Grund, warum die Skilehrer nicht zum Einsatz kamen. Der andere war, dass die eindeutig mehr für den Kampf im Untergrund an der Heimatfront zuständig gewesen wären – im Fall einer Besetzung Tirols. Also leider des genauen Gegenteils von jetzt. Biologische Kriegsführung mittels Verteilung von Chlamydien an möglichst viele weibliche Besatzerinnen aus fremden Ländern war im Moment leider nicht so gefragt. Also gingen den Tirolern bald ihre Möglichkeiten aus, den Cordon sanitaire zu durchbrechen und endlich wieder einmal in ein unheiligeres Land ausreisen zu können. Egal in welches. Hauptsache raus.