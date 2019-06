Rainer Nikowitz: Regiergier

Die Sebastian-Kurz-Gebetsliga wird die Wahl gewinnen. Und was nachher wohl bei den „Sondierungsgesprächen“ herauskommt?

Kogler: Grüsssie! Gemma’s glei an, ha? Also: Was mach i da?

Kurz: Na was scho? Des is a Sondierungsgespräch wegen einer möglichen Zusammenarbeit.

Kogler: Zusammen? Mir zwa? Net Ihna Ernst, oder?

Kurz: Eh net.

Kogler: Dann bin i ja beruhigt. Jetzt hab i nämlich scho kurz glaubt, ma hat Sie durch einen anderen Cyborg ersetzt.

Kurz: Ma muss aber zumindest mit alle reden.

Kogler: Wegen mir warat’s net gwesen. Aber jetzt hätt ma’s eh erledigt. Also dann: Auf Wiederschaun! Ma siecht si im Parlament. Jetzt wern S’ ja dann do wieder ab und zua vorbeischauen, oder?

Kurz: Jetzt bleiben S’ doch da!

Kogler: Wieso?

Kurz: Des war zu kurz! Vor der Tür stehen de Journalisten! Wie schaut denn des aus? A Minuten is ka Sondierung.

Kogler: I will aber nimmer!

Kurz: I hätt aber a …

Kogler: … Idee für den Klimaschutz? A Integrationskonzept? A Bürgerrechtspaket?

Kurz: A Kreuzworträtsel, des ma miteinander machen könnten. Oder wollen S’ PlayStation spielen? Wenigstens a halbe Stund oder so?

Kogler: Geh bitte! I geh jetzt.

Kurz: Typisch Grüne. Kein Staat zu machen.

*

Kurz: I bin ja eigentlich auch ein urbaner Liberaler.

Meinl-Reisinger: Oh mein Gott! Wie hab i Sie bisher nur so grausam verkennen können?

Kurz: Aber blöderweise san halt meine Wähler kane. Und ma muss si nach der Decke strecken, wenn ma was werden will. I nenn des Zug zum Tor.

Meinl-Reisinger: Und i Populismus.

Kurz: Wenn ihr mit mir regieren wollt’s, dann muss ma aber glei von Anfang an a paar Dinge klarstellen. Der erfolgreiche Reformweg derf nämlich net verlassen werden.

Meinl-Reisinger: Der vom Strache oder der vom Kickl?

Kurz: I hätt mir des so vorgstellt: Bei der Wirtschaft kommen wir sowieso relativ leicht zsamm. Aber ihr müsst’s a mei harte Migrantenlinie und die Message Control und alles mitmachen.

Meinl-Reisinger: Des klingt ja ungeheuer verführerisch. Und kriegerten vielleicht wir a no was anderes? Außer an Maulkorb?

Kurz: Na ja. Gesellschaftspolitisch …

Meinl-Reisinger: No, wenigstens was.

Kurz: … dürf ma meine Wähler a net überfordern. Also hätt i mir denkt: Wir liberalisieren des … Scheidungsrecht. Des könnt’s euch dann ihr auf eure Fahnen heften.

Meinl-Reisinger: Geht’s no lächerlicher?

Kurz: Na ja … Geben S’ mir a Minuten!

*

Kurz: Also, nachdem i ja wohl die Wahl gwonnen hab …

Rendi-Wagner: Moooment! Wer sagt des?

Kurz: Na ja … Die Zahlen lügen net.

Rendi-Wagner: Eh net. Und in den Zahlen stehen ganz viele Dinge, die Sie wieder einmal völlig unter den Tisch fallen lassen – weil sie Ihnen net in den Kram passen.

Kurz: Welche bitte?

Rendi-Wagner: Zum Ersten bin i sehr glücklich über die gestiegene Wahlbeteiligung!

Kurz: Ja. Eh.

Rendi-Wagner: Und dass Sie gewonnen ham, is relativ. Schauen Sie sich einmal diese Grafik an: Bei Transgender-

Alleinerzieherinnen mit Migrationshintergrund, die innerhalb des Gürtels wohnen – wer hat da gwonnen, ha?

Kurz: Na ja … Nach dieser Grafik die Grünen.

Rendi-Wagner: Eh. Aber wer is denen mit nur acht Prozentpunkten Abstand auf den Fersen?

Kurz: Die SPÖ.

Rendi-Wagner: Endlich geben Sie’s einmal zu!

Kurz: Und was heißt des jetzt?

Rendi-Wagner: Diese Koalition wird eine deutliche sozialdemokratische Handschrift tragen müssen!

Kurz: Welche Koalition?

Rendi-Wagner: No unsere.

Kurz: I wollt mit Ihnen gar net über a Koalition reden. Sie wern von Ihrer Partei jetzt eh endgültig abgsagelt. I brauchert nur die Nummer vom Doskozil, bitte.

Rendi-Wagner: Des sagen S’ jetzt nur, weil i a Frau bin.

*

Kurz: Wieso bist du da? Wo is der Hofer? Der is doch der Obmann.

Kickl: Mir is scho immer wurscht gwesen, wer unter mir Parteichef is.

Kurz: Aber es wär wegen de freundlichen Nasenlöcher.

Kickl: De wirst jetzt gfälligst du machen, Burschi. Weil sunst gibt’s ka Neuauflag.

Kurz: Wer sagt denn, dass i de will?

Kickl: Was sollst denn sonst wollen? Mit de Roten? Nie im Leben. Grün? Detto. Pink? Geht si nit aus. Also?

Kurz: Des is eine sehr verkürzte Sicht der Dinge!

Kickl: I bin a Blauer. Meine Wähler ham die Aufmerksamkeitsspanne von ana Eintagsfliege.

Kurz: Also, da müsst ma scho auch noch reden wegen de Ministerien und so.

Kickl: Hab i eh scho gsagt. Mir kriagn alle, de ma vorher ghabt ham und aus.

Kurz: Na ja … I mach des alles natürlich nur im Interesse des Landes. Aber: Du wirst net Innenminister!

Kickl: Aber so was von!

Kurz: Nein.

Kickl: Doch!

Kurz: Ooooh!

