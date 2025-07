Mitunter manifestiert sich das ganze professionelle Elend zeitgenössischer Satire in bloß einem einzigen Satz: „Benjamin Netanyahu nominiert Donald Trump für den Friedensnobelpreis.“ In einigermaßen normalen Zeiten wären das drei Pointen innerhalb von nur acht Worten. So eine Quote muss die Comedy-KI erst einmal hinkriegen. Aber was bleibt davon heute übrig? Nichts als die Wahrheit.

Aber es wäre ja auch nach sachlichen Gesichtspunkten betrachtet tatsächlich unfair, wenn Trump den Nobelpreis nicht bekäme. Die Welt ist ja wohl nachweislich friedlicher und sicherer geworden, seit er unser aller Daddy ist. Seine Chancen erhöhen sich auch dadurch noch einmal beträchtlich, dass er in seiner ersten Amtszeit zum Glück nicht gezwungen war, ein damals Wladimir Putin gegebenes Versprechen einzulösen. Völlig entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten. Allerdings hat Donald der Mutige damals nach eigenem Bekunden zu seinem russischen Buddy gesagt: „If you go into Ukraine, I’m going to bomb the shit out of Moscow.“ Gut, dass er das nicht wahr machen musste, die Folgen hätten ja dann vielleicht doch den einen oder anderen im Nobelpreiskomitee auf dem Weg in den nächsten Bunker ein wenig verschreckt.

Aber der Showdown passierte ohnehin nicht, weil Putin natürlich mit bis zum Rand vollen Hosen abwartete, bis Biden Präsident war – und erst dann den Krieg anfing. Sleepy Joe war zu einem Käfigkampf unter richtigen Männern natürlich nicht zu gebrauchen, da war Donald immer schon aus anderem Holz geschnitzt gewesen. Zumindest so lang, bis einer zurückhaute.

Man kann auch von Glück sagen, dass Putins Englisch gut genug war, um den Ernst der Lage zu verstehen. Aber wer weiß, vielleicht ist es eh ähnlich gut wie jenes von Joseph Boakai, dem Präsidenten von Liberia, dem in seiner Lehmhütte im Busch irgendein gütiger weißer Missionar vor dem Besuch im Weißen Haus die einzige Sprache beigebracht hat, die Donald Trump versteht. Also mehr oder weniger. Donald bewies bei dem Besuch des Afrikaners denn auch eine gehörige Portion Selbstironie, als er nach seinem Lob für das hervorragende Englisch des Präsidenten eines englischsprachigen Landes anfügte: „Ich habe Leute an diesem Tisch, die sprechen nicht annähernd so gut wie Sie!“ Damit konnte er natürlich nur einen gemeint haben!