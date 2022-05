Rainer Nikowitz: Schwarzmalen

Wobei, normal – was war heutzutage denn schon normal? Es waren schwierige Zeiten, die forderten natürlich ihren Tribut. Auch von der ÖVP. Aber wenn man sich einmal so umschaute bei der Konkurrenz – dort war das alles ja noch viel ärger! Was die vielleicht alles am Hals hatte! Doskozil. Gewessler. Kickl. Kickl! Dagegen waren ja die Probleme der ÖVP ein Lercherlschas, sind wir uns ehrlich. Im Gegenteil, sehr viel von dem, das in jüngerer Vergangenheit in Österreich passiert war, legte sogar beredtes Zeugnis darüber ab, wie ungeheuer wichtig die ÖVP für sämtliche Entwicklungen in diesem Land war. Das hatte man zwar eh immer gewusst, aber trotzdem schadete es nicht, es sich ab und zu in Erinnerung zu rufen.

Da musste man nur einmal die jüngsten Aussagen des Bundeskanzlers zur wirtschaftspolitischen Lage der Nation hernehmen. Kaum sprach Nehammer zum Beispiel vom Verbund-Konzern und was man mit dessen Zufallsgewinnen in Zeiten der Energiekrise verteilungstechnisch so alles anstellen könnte – schon fiel die Aktie ins Bodenlose! Ein paar Milliarden Börsenwert – perdu! Das muss ihm erst einmal einer nachmachen, das brachten andere Parteichefs so garantiert nicht zustande. Aber das war andererseits auch wieder verständlich, weil: Die standen ja auch nicht an der Spitze der Wirtschaftspartei ÖVP!

Der olle Reinhold Mitterlehner kam jetzt doch nicht zu Karlis Krönungsparteitag, na gut, sollte sein. Dort hätte er zwar Sebastian Kurz wieder getroffen, aber bei einer solchen ans Herz gehenden Reunion wollte Reini wohl nicht allzu viel Zeugen dabeihaben. Die verlegte er lieber ins ganz Private. In eine finstere Gasse – und ohne Zeugen. Die gewesenen Ministerinnen Köstinger und Schramböck kamen jetzt wohl auch nicht mehr. Nicht, dass der Kanzler sie so dringend gebraucht hätte, nein. Das war im Übrigen durchaus schon zu Zeiten ihrer aktiven Tätigkeit ähnlich gewesen. Aber über das Timing der beiden hätte man eventuell dennoch reden können, wenn man denn in Speaking Terms gewesen wäre, so generell. Die beiden waren ja schließlich nicht erst seit gestern dermaßen unfähig gewesen, dass ihr Abgang nicht jederzeit einen Gewinn dargestellt hätte. Aber dann vollzogen sie ihn ausgerechnet jetzt, in der Woche vor dem Parteitag? Hmm. Wahrscheinlich, dachte der Kanzler, wahrscheinlich hatte mit dieser Aktion irgendjemand irgendjemandem etwas sagen wollen. Jetzt musste er nur noch dahinterkommen, wer. Und was!