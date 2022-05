Rainer Nikowitz: Lassen Sie mich durch, ich bin Intellektueller!

Selbstverständlich habe ich den offenen „Emma“-Brief meiner intellektuellen Freunde auch unterschrieben. Meine pazifistische Gefühlswelt ist ebenso tief zerrüttet. Und meine jüngste Stromrechnung ebenso unerfreulich. Und wer ist daran schuld? Diese sturen Ukrainer! Kämpfen einfach immer weiter, statt sich dem Unvermeidlichen zu fügen. Das bringt doch bitte nichts! Geben wir Putin einfach, was er will, dann ist endlich wieder Ruhe. Meine Mitunterzeichnerin Alice Schwarzer würde jetzt sagen: Süße, lieg einfach still, mach die Augen zu und denk an was Schönes. Dann ist es gleich wieder vorbei!

Aber leider: Nicht einmal jetzt, nach unserer freundlichen und kein bisschen anmaßenden Ermahnung haben sich die Ukrainer ergeben. Was bilden sich die eigentlich ein? Ich bin da ganz bei meiner Mitunterzeichnerin Juli Zeh: „Die Frage betrifft nicht nur die Ukraine. Sie betrifft ganz Europa, im schlimmsten Fall die Welt. Es ist zu einfach gedacht, dass nur die Ukraine entscheiden kann, was als Nächstes passiert.“ Genau. Viel zu einfach gedacht! Aber zum Glück gibt es ja uns, als Felsen in der Brandung des zu einfachen Denkens. Und deshalb bestimmen immer noch wir, wann und wo sich auf dieser Welt ein Land gegen einen Aggressor wehren darf. Oder vielmehr: Sollten wir bestimmen, in einer idealen Welt. Leider gibt es diese ideale Welt noch nicht. Aber wir arbeiten dran.