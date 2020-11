Rainer Nikowitz: Skiiiiiiifoan!

Über die sonst so bubenhaft frischen Züge des Kanzlers, die vor allem in den letzten Wochen doch mit zunehmenden Verhärtungstendenzen zu kämpfen hatten, huschte ein sardonisches Lächeln. Wie immer, wenn er in diesen Tagen an die bevorstehenden Weichenstellungen in der EU dachte. So, wie sich die Dinge im Moment entwickelten, würden wenigstens die nämlich sehr spaßig werden. Sonst gab es ja eher nicht so viel zu lachen. Aber in Brüssel knieten ja gerade alle auf Ungarn und Polen drauf, weil die sich weigerten, dem EU-Budget wegen der geplanten Verknüpfung von Geldregen mit Rechtsstaatlichkeit zuzustimmen. Da wurde jetzt zäh verhandelt, und irgendwann, wenn endlich alle Beteiligten von den endlosen nächtlichen Videokonferenzen schon Schwielen am Hintern hatten, würde, wie immer bei der EU, irgendein zahnloser Kompromiss herauskommen, den dann schließlich alle ohne jegliche Begeisterung, aber zumindest achselzuckend abnickten.