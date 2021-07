Ludwig: Sie denkt drüber nach, ob sie jetzt vielleicht scho genug nachdenkt hat? Jetzt wird’s langsam kompliziert. Doskozil: Na, es is ganz einfach: Jetzt sollt si dann wirklich amoi was sagen a. Weil sunst antworten de Leut bei ana Straßenbefragung, wer jetzt eigentlich die Chefin von der SPÖ is, bald zu zwa Drittel: Meinl-Reisinger. Drozda: Bledsinn. Die Meinl-Reisinger is a grausliche Neoliberale, die mit der Pam aber scho gar nix gemeinsam hat.