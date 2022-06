Rainer Nikowitz: Vermittler

profil: Vor leeren Regalen wie in Moskau müssen sich unsere Bürger aber wenigstens nicht fürchten.

Putin: Aber meine Bürger sind nicht so verwöhnt. Und meine müssen auch nicht, wenn die Zeiten schlechter werden, nach einem starken Mann rufen – wie es eure bald wieder tun werden. Denn Sie haben ja zum Glück schon einen!

profil: Das würde Ihnen so passen!

Putin: Kickl lernt angeblich schon Russisch.

profil: Äh …, also gut. Vergessen Sie das mit der geballten Wirtschaftsmacht. Dann kapitulieren Sie eben nur vor unseren überlegenen Werten. Sie werden die Demokratie nämlich nicht besiegen. Und die NATO auch nicht.

Putin: Meinen Sie die NATO, die schon bald wieder am Nasenring eines bösartigen Rodeo-Clowns hängen wird? Und ihr Europäer geht Donald Trump dermaßen auf die Nerven – der wird froh sein, wenn ich mich um euch kümmere.

profil: Trump wird gerade vom Kongressausschuss nachgewiesen, dass er schuld an der Erstürmung des Kapitols war und seine andauernde Leier von der gestohlenen Wahl eine haltlose Lüge.

Putin: Und hindert ihn das vielleicht daran, noch einmal Präsident zu werden? Im Gegenteil! Er wird die nächste Wahl mit genau dieser Lüge gewinnen. Und diesmal wird er nicht einmal mehr mich und meine Trollarmee dazu brauchen. Was genau sagt uns das noch mal über die überlegenen Werte des Westens?