Rendi-Wagner: Ein blauer Kanzler? Des kannst vergessen. Außerdem sollte eigentlich völlig außer Streit stehen, wer am Ballhausplatz einzieht: die Oppositionsführerin.

Meinl-Reisinger: Des is lieb von dir, Pam. Und i würd des ja auch glatt machen. Aber was wird dei Partei sagen, wenn du mir den Vortritt lasst?

Rendi-Wagner: Äh ... Ich hätt jetzt auch mehr gmeint ... Also, wegen der Arithmetik und so ...

Meinl-Reisinger: Arithmetik?

Rendi-Wagner: Ich 40 Mandate – du 15?

Meinl-Reisinger: Ah so! Du hast also eh gmeint, dass du ... Na aber, tschuidige schon: Wer soll auf des kommen, bei der Formulierung?

Kickl: Vielleicht ... vertag ma diese Entscheidung besser do no a bissl. Und i werd halt von mir aus wieder Innenminister. Dann kann i wieder lustige Razzien machen, und dann isses mir wurscht, wer unter mir Bundeskanzler is.

Meinl-Reisinger: Auch dazu tät mir jetzt einiges einfallen ...

Rendi-Wagner: Gemma lieber zum Inhaltlichen. Am wichtigsten wäre diesbezüglich ...

Kickl: ... Grenzen dicht, daham statt Islam, unser Geld für unsere Leut.

Meinl-Reisinger: Mir fehlt bei dieser umfassenden Aufzählung ein bissl der wirtschafts- und gesellschaftspolitische Liberalismus.