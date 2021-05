Zwei Jahre Ibiza-Äffare: Akten, Chats und falsche Fährten

Diese Chats sind Ibiza. Auch die darauf aufsetzenden Ermittlungen gegen den Kanzler und seine Entourage sind Ibiza. Ein Untersuchungsausschuss, falsche Beweisaussagen, Postenschacher in Staatsbeteiligungen, gemeinnützige Vereine, Spenden und Sponsorings, Novomatic, obskure Vorgänge im Finanz- und Justizministerium – all das und noch viel mehr ist Ibiza. Dokumentiert und nachzulesen in rund 450 profil-Artikeln (Print und online), die wir in den vergangenen zwei Jahren veröffentlicht haben.