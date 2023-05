Dennoch scheint es in Teilen des Elektorats immer noch Unsicherheiten bezüglich des roten Who’s Who zu geben. Sämtliche SPÖs führen dies im Übrigen – auch diesbezüglich gibt es eine rare Gemeinsamkeit – auf die unsoziale Politik der noch amtierenden Bundesregierung zurück, die den Menschen keine Zeit lässt, sich neben den Zumutungen des Alltags auch noch mit den wirklich wichtigen Dingen befassen zu können.

Seit man in der SPÖ, wie wir sie früher kannten, nach ihrer einmal eindrucksvoll getroffenen Richtungsentscheidung endlich begonnen hatte, mit aller Kraft gemeinsam an einem Strang zu ziehen – und sei es in verschiedener Richtung –, hatten sich die Dinge in puncto Verhinderung von Blau-Schwarz nachgerade prächtig entwickelt. Für Blau-Schwarz. Aber das war ja sekundär, Hauptsache, die Neue SPÖ, also die SPÖ des Ödlands abseits der Innenstädte, zeigte der Echten SPÖ, die von ihrem zuerst angedachten Namen „Sozialmediademokratische Partei Österreichs“ wieder abgekommen war, was eine Harke ist. Und die Echte der Neuen im Gegenzug, was eine Parteispaltung ist. Die Alte SPÖ stand eine Zeit lang verdutzt daneben und wusste nicht recht, wie ihr geschah. Also wie eh immer. Aber dann beschloss sie, auch selbst anzutreten – weil’s schon wurscht war. Dem Vernehmen nach, um damit eine weitere Aufspaltung in die Mächtige SPÖ (im Wesentlichen die Wiener SPÖ nach dem Vorbild der Bayerischen CSU), die Ohnmächtige SPÖ (früher SPÖ-Frauen) und die Graue SPÖ (Pensionisten) zu vermeiden.