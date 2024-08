Riskanter Wahlkampfpoker von ÖVP und SPÖ

Nur noch sechs Wochen. Dann findet eine Wahl statt, für die der Begriff Zeitenwende ausnahmsweise nicht übertrieben ist. Greift doch erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik die FPÖ danach, ihre Dauer-Poleposition in Umfragen in Platz 1 bei einer Nationalratswahl umzuwandeln. Viele hatten für den Ausnahme-Urnengang Hochspannung erwartet und damit gerechnet, dass sich die bisherigen Nummer-1-Parteien ÖVP und SPÖ mit aller Kraft gegen das Absacken stemmen. Mehr noch: dass Karl Nehammer und Andreas Babler mit fundierten Programmen und mitreißenden Plänen das Kanzler-Match bestreiten und so beweisen, warum sie die besseren Regierungschefs als Herbert Kickl sind. So weit die Theorie zu Beginn des Superwahljahrs.

Doch: glatte Fehlanzeige. Die Praxis verläuft wesentlich unspektakulärer. Der Wahlkampf dümpelt merkwürdig unaufgeregt, manchmal fast lustlos dahin. Weder ÖVP (will unbedingt im Kanzleramt bleiben) noch SPÖ (will genauso unbedingt wieder regieren) gelingt es wirklich, mit großen Themen aufzuwarten oder eigene Schwerpunkte zu setzen.

So mutiert nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte und nach hitzigen Debatten über 4600 Euro Sozialhilfe für eine syrische Großfamilie in Wien das Bündel aus Asyl und Anti-Terror-Kampf zum ersten großen Wahlkampf-Schwerpunkt. Ein riskantes Manöver.

Für die SPÖ, weil sie sich seit Jahrzehnten nicht zu einer einheitlichen Linie beim für sie heiklen Themenkomplex aufraffen kann und sich verlässlich innerparteiliche Quer-Redner finden. Auch diesmal preschen Landespolitiker mit Ideen für Verbotsgesetze und Härteregeln vor, Geschlossenheit sieht anders aus. Die Nervosität ist spürbar, kein Wunder: Die schwierige Frage, wie hoch die soziale Unterstützung für Flüchtlinge, die nicht arbeiten, ausfallen soll, trifft die Arbeiter-Partei ins Mark. Manch schnoddrige Bemerkung aus der Wiener SPÖ macht die Gemengelage nicht besser, im Gegenteil.

Für die ÖVP, weil Sicherheit zwar zu ihrem Markenkern gehört – der türkise Wahlkampfschlager „Law and Border“ aber mittlerweile in eine Sackgasse führt. Balkanroute schließen, politischen Islam bekämpfen: Diese Forderungen, energisch und in Dauerschleife vorgetragen, waren in den Wahlkämpfen 2017 und 2019 Bausteine für den Erfolg von Sebastian Kurz und mitverantwortlich dafür, dass die ÖVP der FPÖ Hunderttausende Stimmen abluchsen konnte. Selbst der größte Sommerhit nützt sich ab und kann nicht ständig gespielt werden.