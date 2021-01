Robert Treichler: Als die Gänse schliefen

Fünf Menschen starben, weil der abgewählte Präsident sein Ego mit einem Skandal befriedigte. Zu keinem Zeitpunkt war anzunehmen, dass der seltsame Haufen verhindern könnte, dass Joe Biden am 20. Jänner als 46. US-Präsident angelobt wird. Doch selbst die Simulation eines Putsches unterminiert die Demokratie. Der Simulator im Weißen Haus hat sich der Demokratie widersetzt. Was tun?

Was haben die USA, was haben wir alle aus der Präsidentschaft von Donald Trump gelernt? Wie soll eine Wiederholung dieses Alptraums in Zukunft verhindert werden? Es sagt sich leicht, dass man für die Demokratie kämpfen müsse, aber wie geht das, wenn ein antidemokratischer Simulator die Wahlen gewinnt? Die beunruhigende Erkenntnis des 3. November 2020 lautet: Auch 70 Millionen Wähler können irren. Eine demokratische Wahl kann auch in Zukunft jemanden wie Donald Trump als Sieger und Präsident hervorbringen. Dennoch trägt die Wählerschaft die Hauptverantwortung für das Wahlergebnis.

Die Medien hätten versagt, lautet ein oft vorgebrachter Vorwurf. Tatsächlich aber war Trump sowohl mit der geballten Recherche-Kraft aller wichtigen Redaktionen als auch mit der weitgehend einhelligen Ablehnung auf den Meinungsseiten konfrontiert. Die wahre Verantwortung und die größte Schuld am Phänomen Trump und vor allem auch an der Eskalation seit dem Wahltag des 3. November 2020 trifft die Republikanische Partei. Und daraus kann man wohl die wichtigste Lehre ziehen.

Anfangs haben die Republikaner, wie alle anderen auch, Trump unterschätzt. Danach dachten sie, man könne ihn, wenn er erst einmal im Amt sei, mittels eines engmaschigen Sicherheitsnetzes an vernünftigen Leuten einhegen und entschärfen. Auch dieser Irrtum war nachvollziehbar. Dann jedoch trat immer mehr zutage, was zuletzt vom Kapitol via Live-Übertragung in alle Welt gesendet wurde: Donald Trump macht keinen Unterschied zwischen Demokratie und Umsturz, zwischen gewählten Abgeordneten und Faschisten, zwischen Simulation und Wirklichkeit.