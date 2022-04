Robert Treichler: Die schon wieder!

Wo waren Sie am 21. April 2002? Tja, das wissen Sie nicht mehr, und das kann Ihnen auch niemand verübeln. Damals, am Abend jenes Sonntags vor 20 Jahren, dachten politisch wache Menschen, dass man dieses Datum sehr lange Zeit nicht vergessen werde. So verstörend war der Tag verlaufen, und ein auf niederschmetternde Weise einzigartiges Ergebnis hatte er gebracht: Jean-Marie Le Pen, Rechtsextremist, Antisemit und strafrechtlich verurteilter Verfechter der „Ungleichheit der Rassen“, hatte es bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen in die Stichwahl geschafft. „Verheerend“, „dramatisch“, „schändlich“, „eine Gefahr für Europa“, so lauteten die Kommentare quer über den Kontinent.

April 2022, 20 Jahre später. Sonntag in einer Woche wählt Frankreich, nach allen bisherigen Umfragen werden der amtierende Staatspräsident Emmanuel Macron und Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pens Tochter, in die Stichwahl kommen. So wie auch schon bei der vergangenen Wahl 2017. Marine Le Pen ist nicht bloß Jean-Marie Le Pens Tochter, sie ist auch Chefin derselben Rechtsaußen-Partei (die ihren Namen von Front National zu Rassemblement National geändert hat).

Nennenswerte Aufregung will sich in der europäischen Öffentlichkeit trotz der Aussicht, Le Pen im entscheidenden Duell wiederzufinden, nicht so recht einstellen. Warum ist das so?

Eine mögliche Erklärung: die Gewissheit, Macron werde das Ding im zweiten Wahlgang schon schaukeln. Danach sieht es zwar aus (laut Umfragen 54,5 : 45,5 für Macron), aber allein die Tatsache, dass eine Politikerin, die so weit rechts steht wie Le Pen, am Ende wieder die einzige Alternative zum Amtsinhaber sein könnte, würde etwas mehr politische Panik verdienen. Ein Tipp für die Stichwahl am 24. April: Wer Nägel hat, der kaue!