Robert Treichler: Die Verengung der Welt

Jetzt ist es da. Das Gedicht, das die amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman bei der Angelobung von US-Präsident Joe Biden vorgetragen hat, ist in deutscher Übersetzung in einem zweisprachigen Band erhältlich. Titel: „Den Hügel hinauf“ (Im Englischen: „The Hill We Climb“). Vorangegangen ist den Bemühungen, die 723 Wörter in europäische Sprachen zu übertragen, ein heftiger Streit darum, wer diese Aufgabe erledigen soll – und vor allem: wer nicht.

Beginnen wir ganz am Anfang, mit dem Gedicht. Amanda Gorman leitet ihren Vortrag mit folgenden Worten ein (zitiert nach der deutschen Übersetzung): „Mr. President und Dr. Biden, Madam Vice President und Mr. Emhoff, Bürger*innen Amerikas und der Welt.“ Sie wendet sich also an die ganze Welt, was Sinn ergibt, wenn man bei der Live-Übertragung der Inaugurationsfeier des US-Präsidenten spricht. Das bedeutet auch, dass Gorman davon ausgeht, dass die ganze Welt – jedenfalls alle, die Englisch sprechen – sie verstehen kann. Sie bedient sich des großartigsten Werkzeugs, das die Menschheit je erfunden hat – der Sprache. Sie vertraut dabei auf deren Universalität, und sie tut das zu Recht. Ihr Poem, vorgetragen vor wenigen Zuschauern auf den Stufen des Kapitols, lässt in den Worten des deutschen „Tagesspiegels“ eine „emotionale Verbindung nach draußen entstehen“. Und draußen, das ist die ganze Welt. Gorman ist ein Star, ihr Gedicht hat Zigmillionen Menschen berührt.

Sprache kann den Horizont aufmachen, und die zu diesem Zeitpunkt 22-Jährige weiß das.