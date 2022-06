Robert Treichler: Ein schlimmer Verdacht

Der Unterschied zwischen Wladimir Putins Russischem Reich und der Europäischen Union in einem Satz erklärt: Putin entsendet seine Streitkräfte, um fremdes Territorium zu besetzen, und erklärt es zu seinem; die Europäische Union hingegen lädt ein Land ein, aus freien Stücken einen Beitrittsantrag zu formulieren.

Es geht um das Schicksal der Ukraine. Beim Europäischen Rat am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche wird entschieden, ob das Land als erstes in der Geschichte der EU mitten in einem Krieg den Status eines Beitrittskandidaten erhält. Nach der Bahnreise der Staats- und Regierungschefs Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Mario Draghi in die ukrainische Hauptstadt Kyiv (Kiew) spricht alles dafür, dass die Ukraine dieses Ziel erreichen wird. Das ist gut so.

Die russische Invasion dauert an, ukrainische Bürgerinnen und Bürger verlieren ihr Leben oder müssen fliehen, Städte werden zerstört, die Wirtschaft vernichtet; um an die Zukunft glauben zu können, braucht das gepeinigte Land ein Emblem. Wir sollten stolz darauf sein, dass es die Flagge der EU sein soll.