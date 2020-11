Robert Treichler: Eine Frage der Ehre

Doch die politischen Folgeschäden von Hurrikan Donald sind enorm. Noch ist nicht abzusehen, wie viele US-Bürger sich seiner Behauptung, die Wahl sei gestohlen worden, anschließen. Misstrauen in den demokratischen Prozess kommt einem bösartigen Tumor gleich. Ein-zu erwartender, aber noch nicht bestätigter-Sieg von Joe Biden würde dem Demokraten die Bürde auferlegen, das Vertrauen von zumindest einem großen Teil der fast 70 Millionen Trump-Wähler zurückzuerlangen; und zwar nicht das Vertrauen in Bidens Politik, sondern in die Rechtmäßigkeit seiner Präsidentschaft.



Schlimmer noch ist der Zustand der Republikanischen Partei. Vier Jahre lang folgte sie Trump, anfangs zum Teil widerwillig, später uneingeschränkt. All das, was der um sich schlagende Präsident bisher schon getan und gesagt hat, und all das, was er jetzt noch von sich gibt, geht auf das Konto der Grand Old Party. Sie hat damit ihre Ehre, ihre Reputation, ihr moralisches Kapital eingebüßt.



Häme wäre nicht gänzlich unangebracht, schließlich hat sich die Partei dies ganz allein selbst zuzuschreiben. Doch das Schicksal der Republikaner kann niemandem egal sein, dem die Demokratie in den USA am Herzen liegt. Ich habe in einem profil-Kommentar im Januar 2016 geschrieben, dass "die USA eine Republikanische Partei brauchen, und zwar eine, die zur Vernunft zurückgekehrt ist". Damals lag Donald Trump bei den Vorwahlen an der Spitze. Inzwischen ist viel passiert, doch der Befund bleibt derselbe: Eine rasche Erneuerung der Republikaner ist im Interesse aller.



Das liegt schon allein daran, dass die USA ein Zwei-Parteien-System haben, das auf Machtwechseln beruht. Mehrmals in der Geschichte lag eine der beiden Parteien am Boden, etwa die Demokraten 1984, als ihr Kandidat Walter Mondale von Ronald Reagan bei den Präsidentschaftswahlen mit 525 zu 13 Wahlmänner-Stimmen hinweggefegt wurde. Hier zeigt sich aber der wesentliche Unterschied zur aktuellen Situation: Heute sind die Republikaner desavouiert, aber gleichzeitig erfolgreich. Trump hat mehr als 47 Prozent der bundesweit abgegebenen Stimmen auf sich vereint, im Senat könnte die Partei die Mehrheit behalten.