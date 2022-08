Robert Treichler: Nach dem Fall Kellermayr

Es gibt wenig, worauf sich die Gesellschaft einigen kann, so ziemlich alles scheint umstritten: die Sprache, die Ernährung, die Identitäten und die traditionellen politischen Themen wie Umverteilung und Macht sowieso. Vielleicht ist es besser, die Frage andersrum zu stellen: Warum ist es den Feinden der liberalen Demokratie bisher nicht gelungen, diese auszuhebeln? Darauf gibt es eine einzige Antwort: Weil wir – jedenfalls die überwiegende Mehrheit – sie fraglos für das einzige System erachten, in dem wir leben wollen.

Die antiliberale Bewegung behauptet, hier bei uns in einer Diktatur zu leben, während sie fröhlich geifernd und Transparente vor sich her tragend durch die Straßen spaziert, ordnungsgemäß und zu ihrer Sicherheit begleitet von der Polizei.

Besser hätte man sie nicht Lügen strafen können. Die liberale Demokratie kann dumme Behauptungen wegstecken. Phil Kerby, 1993 verstorbener Pulitzer-Preisträger und Redakteur der „Los Angeles Times“, wird das Zitat zugeschrieben, dass „Zensur der stärkste Trieb der menschlichen Natur ist – und Sex weit abgeschlagen Zweiter“. Tatsächlich kann nur die liberale Demokratie diesem Trieb widerstehen. Und das ist die beste Basis für unseren Zusammenhalt: Wir brauchen nicht derselben Meinung zu sein. Die einen können für die Impfpflicht demonstrieren, die anderen dagegen, und das gilt für jedes Thema. Darin besteht auch die Herausforderung für uns alle. Je inhomogener unsere Gesellschaft wird, umso mehr müssen wir uns darin üben, die unterschiedlichen Einstellungen, Lebensentwürfe und Dummheiten (ja, die auch!) zu tolerieren.

Doch es existiert eine rote Linie. Nicht eine zwischen pro irgendwas und contra irgendwas, sondern da, wo Gewalt ins Spiel kommt. „Am Ende“, schreibt Van der Bellen, also nach erbitterten Debatten und lautstarken Kundgebungen, müssen wir „einen Weg finden, friedlich miteinander zu leben“. Wenn wir uns in sonst nichts einig sind, nur in diesem einzigen Punkt, dann wird das unseren Zusammenhalt stärken.

Dass Lisa-Maria Kellermayr dieser friedliche Weg nicht vergönnt war, ist der Skandal.