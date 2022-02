Robert Treichler: Raten Sie mit!

Die Demokratie, laut Churchills ewigem Diktum die schlechteste Staatsform mit Ausnahme aller anderen, soll wieder einmal verbessert werden, und da kann wohl niemand etwas dagegen haben. Der neueste Schlager: Klimaräte. In Österreich läuft seit Kurzem dieses Experiment einer Zusammenkunft von 100 mehr oder weniger (dazu weiter unten mehr) repräsentativ ausgewählten Personen, die an sechs Wochenenden Vorschläge ausarbeiten sollen, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden soll.

Österreich ist nicht das erste Land, in dem ein Klimarat eingesetzt wird, in Frankreich, Deutschland und auch Dänemark ist das jeweilige Pendant bereits abgeschlossen. Wir wissen also, was in etwa zu erwarten ist.

Kommt ein Klimarat auf neue Ideen?

Die zufällig ausgewählten Teilnehmer sind allesamt keine Experten, sondern Normalbürger. Kaum anzunehmen,

dass sie völlig neue Ansätze entwickeln, wie Klimaschutz zu bewerkstelligen sei. Die Umweltministerin sitzt ohnehin auf einem schier unerschöpflichen Reservoir an Möglichkeiten, zu reduzieren – wenn diese bloß politisch durchsetzbar wären. Was den Klimarat für sie – und für alle am Prozess Beteiligten – so interessant macht, ist, dass er sich auf Punkte einigen kann, die bis dahin nicht mehrheitsfähig waren.