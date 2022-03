Robert Treichler: Tun wir genug?

Und zwar so: Die Stärke unseres demokratischen Systems besteht darin, dass Bevölkerung und Regierung mehrheitlich dieselben Ziele verfolgen, weil Letztere von Ersterer in freien und fairen Wahlen gewählt wurde. In einem autokratischen System wie Russland hingegen entscheidet der Präsident, der Freiheit und Fairness bei Wahlen längst abgeschafft hat, nach eigenem Gutdünken und bezeichnet Leute, die seine Fehlentscheidungen kritisieren, als „Verräter“, „prowestlichen Abschaum“ und Leute, die man „ausspuckt wie ein Insekt, das einem aus Versehen in den Mund geflogen ist“ (alle Zitate: Wladimir Putin).

Es liegt jetzt an uns, zu beweisen, dass unser System dem autokratischen überlegen ist. Konkret ist unsere politische Vernunft in vier Fragen gefordert:

1. Wie gehen wir mit den ukrainischen Flüchtlingen um? Putin spekulierte, dass der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in Europa eine ähnliche Krise auslösen würde wie 2015, als eine Million Asylwerber in die EU drängte und ein tiefer Riss durch die Bevölkerung ging. Doch bisher verhalten sich Parteien und Öffentlichkeit gegenüber den Flüchtlingen tadellos, von einer politischen Destabilisierung ist nichts zu bemerken.

2. Die Sanktionen gegen Russland bringen unangenehme Nebeneffekte – Preissteigerungen, Warenknappheit, eine Wachstumsdelle – für die westlichen Volkswirtschaften mit sich. Auch das könnte zu Verwerfungen führen und Regierungen, die Sanktionen verhängt haben, innenpolitisch in Schwierigkeiten bringen. Nur wenn die Öffentlichkeit mit großer Mehrheit die Entscheidungen mitträgt, können die Sanktionen durchgehalten werden und letztlich erfolgreich sein.