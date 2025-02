Aber: Es ist noch lange nicht alles verloren, die Judäische Volksfront vermeint wenigstens in Teilen schon wieder Aufwind zu verspüren – und der weht ausgerechnet aus dem Hauptquartier der Volksfront von Judäa, also dem Burgenland, herauf. Dort hat zwar der Schilfkickl ebenso unerwarteter- wie prinzipiell natürlich auch unerfreulicherweise die Wahl gewonnen. Und macht jetzt, als Gipfel der Provokation, auch noch ausgerechnet Rot-Grün.

Es ist eine vor allem emotional eher herausfordernde Zeit für die Unterstützer der Babler-SPÖ. Man merkt das nicht zuletzt am begreiflich erregten Ton mancher Mails, die man nach Babler-Kolumnen so bekommt. Man kann es ja verstehen. Die Wahl verloren, die Koalitionsverhandlungen auch. Welche Ernüchterung: Da hat man immer von der Diktatur des Proletariats geträumt. Und jetzt? Jetzt kriegt man sie.

Einschub: An dieser Mesalliance sieht man natürlich auch, was das ganze Brandmauergerede der Grünen im Ernstfall wert ist. Gar nichts! Denn nach der ÖVP im Bund machen jetzt auch noch ausgerechnet sie im Burgenland gemeinsame Sache mit den Rechten! Und dann bei der Donnerstagsdemo in der ersten Reihe stehen, das haben wir schon gern.

Aber zurück zur SPÖ: Das erfreuliche Faktum, auf das vom Babler-Lager nunmehr gerne hingewiesen wird, ist dieses: Doskozil hat ja gegenüber seinem letzten Ergebnis 3,6 Prozentpunkte verloren – aber Babler bei der Nationalratswahl im Burgenland nur 2,4! Also: Wessen Kurs wurde da bitte bestätigt, ha?

Gut, möglicherweise hat Doskozil 46,4 Prozent gemacht – und Babler 27. Aber das haben Sie nicht von mir. Ich mache beim Niederschreiben vom Andi nämlich sicher nicht mit.

Wenn wir schon bei Thema Brandmauer sind. Nachdem hierzulande mit diesem Konzept der Aufstieg der FPÖ zum Wahlsieger und in weiterer Folge sogar zur Kanzlerpartei bekanntlich eindrucksvoll verhindert wurde, haben ihm die bekanntlich noch gründlicheren Deutschen gleich noch einen bärenstarken Ziegel hinzugefügt. Brandmauer bedeutet nämlich dort nunmehr, man darf im Parlament nichts beschließen, bei dem die AfD zustimmt. Wenn das kein vollkommen zu Ende gedachtes und also absolut wasserdichtes Erfolgskonzept für zukünftige Gesetzgebungsprozesse ist, dann will ich nicht mehr Angela heißen!